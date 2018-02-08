14:37 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Никита Крюков: "Когда нет сильнейших, это не Олимпийские игры, а тусовка для своих"


Олимпийский чемпион Никита Крюков назвал приятной неожиданностью решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который оправдал российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных МОК. При этом они все равно не получили приглашения на Олимпиаду-2018 от комиссии МОК.

- То, что мы выиграли апелляцию в CAS, было неожиданностью в свете всех предыдущих событий.  Потому что все это длилось очень долго - Александр Легков больше года сидел, скажем так, на скамейке запасных и ничего не мог сделать. И уже терялась вера и надежда в справедливость и положительное решение. Оно оказалось, повторюсь, очень неожиданным и стало настоящим праздником для нашей страны, большой победой. А то, что МОК дальше не пустил нас на Олимпиаду... Ну, все развивается так, как они и планировали, вот мое мнение.

- Вы говорили, что не будете смотреть Олимпиаду, за исключением нескольких дисциплин. Каких именно?

- Скорее всего, это будут спринт и командный спринт. Может, еще пару лыжных стартов. Но в целом для себя лично я объявил бойкот этим Играм. Когда нет лучших, это не Олимпиада. Это тусовка, на которую нас не позвали. (Антон БАБОШИН)

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