Никита Крюков: "Горд тем, что сегодня в лыжах у нас есть две боеспособных команды"

Российский лыжник Никита Крюков в своем Инстаграме отметил, что гордится сборной России, которая завоевала серебро в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. В российскую команду входили 28-летний Андрей Ларьков, 21-летний Александр Большунов, 22-летний Алексей Червоткин и 21-летний Денис Спицов.

"Парни... Вы герои! Каждый из вас отдал все силы, чтобы завоевать эту медаль! Было приятно смотреть, что сами норвежцы пытались догнать вас! Ну а вы все сработали одной командой и не дали шансов никому, кроме 🇳🇴 И я горд тем, что сегодня в лыжах у нас есть 2 боеспособных команды @bessm1986@max_vylegzhanin @_belov_evgeniy_@sergei86m @alexanderlegkov , которая, на равных, способна бороться за золото!", - написал Крюков в Инстаграме.

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