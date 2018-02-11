Никита Крюков: "Дай бог, чтобы Спицов не пошел по стопам Легкова"

Российский лыжник Никита Крюков отметил, что ему обидно, что Денис Спицов стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде-2018. Он также добавил, что негативно относится к своему недопуску к турниру.

​– За Спицова очень обидно. Дай бог, чтобы он не пошел по стопам Легкова в плане четвертых мест, а в плане золотой медали пусть идет, – отметил Крюков. – Как я знаю, он упал на классической части дистанции, из-за этого обидно, но в целом это очень достойный результат, я искренне рад за Дениса.

Отношение к недопуску к Олимпиаде? Конечно, негативное. На таком старте должны участвовать сильнейшие. Нет объективных оснований к недопуску ребят, они не ловились на допинге, не употребляли запрещенные препараты. Их просто не захотели там видеть. У них были бы очень высокие шансы на медали. (Михаил ПОТАПОВ)

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Медальный зачет Олимпиады-2018