11:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Невероятные эмоции Вяльбе после серебряного финиша. Видео

Елена ВЯЛЬБЕ. Фото Владимир ИВАНОВ, "СЭ" Елена ВЯЛЬБЕ. Фото Владимир ИВАНОВ, "СЭ"
Елена ВЯЛЬБЕ. Фото Владимир ИВАНОВ, "СЭ"
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Олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе разрыдалась после серебряного финиша мужской сборной России в эстафете 4х10 км на Олимпийских играх в Пхенчхане.

"Я так счастлива! – с трудом смогла выговорить она. – Это победа тренеров. Спасибо моей команде!".

Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов, фиинишировали вторыми, уступив только норвежцам. При этом после второго этапа Россия шла в лидерах. На какое-то время, прежде чем уступить Йоханнесу Клебо, выходил и Спицов.

Для сборной России по лыжным гонкам это первая серебряная медаль на Играх-2018. Ранее подопечные Вяльбе завоевали четыре бронзы - Юлия Белорукова и Александр Большунов в классическом спринте, Денис Спицов в индивидуальной гонке и женская сборная в эстафете.

Для всей же российской команды это третья серебряная награда после комадного турнира по фигурному катанию и Никиты Трегубова в скелетоне.

Лыжи. Мужская эстафета. LIVE!
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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КОММЕНТАРИИ (25)
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vatnik

тётка конечно многое сделала, много сделали и тренеры, но бежали пацаны и именно они выиграли медаль!

12:19

lokofanat

Я так понял, теперь появился отдельный оператор, снимающий Вяльбе? Не понимаю подобного прикола. Ну показали эмоции один раз- нафига теперь пичкать этим баяном постоянно?

12:08

S-E fan

Червоткин не восстановился после болезни и профукал всё на своем этапе. В прошлом году он также упустил Сундбю на 3 этапе и Устюгов ничего не смог сделать. Ему - тройка с минусом, остальным - пятерки.

11:59

Mr_Zet

Честь и слава нашим троим спортсменам, сделавшим невозможное. Червоткина не поздравляю, он на дистанцию видимо отдохнуть вышел с самого старта. Из-за него лишились верной золотой медали и могли вообще без медалей остаться. Даже не то плохо, что он слил 40 секунд на ровном месте, но он даже и не пытался побороться за победу. Какой контраст с остальными нашими лыжниками, особенно со Спицовым, который на последнем этапе каким-то чудом вырвал серебрянную медаль, хотя по всем канонам нашим доставалась только бронзовая. Вот это спортсмен, а на Червоткина глаза бы не глядели.

11:59

PLUT-IN

Гаттузо Крут!!!!!!#! - среди здоровых вы скорее больной.

11:52

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Вяльбе глыба ,матерый человечище! Спасибо за команду, которой можно и нужно гордиться!

11:51

Гаттузо Крут!!!!!!#!

номинально серебро ,а по факту Золото! Ибо у норгов свой астматический зачет среди больных. А среди здоровых мы первые.

11:50

kirsann

Вяльбе -великая спортсменка! хорошую работу и тренерском поприще проделала! жаль вот только , что слезы по серебру , а не за победу..

11:44

JonLord

Елена Вяльбе - наша гордость! Спасибо за ребят и за девчонок!

11:43

Vlаdimir

Вяльбе нужно представить к высокой правительственной награде. И супер спортсменов подготовили, и ребят, классных воспитали.

11:38

эстонский армеец

Вяльбе - в президенты России!!!

11:34

КГИ

В январе в сети появился ролик о собрании нашей лыжной сборной, где среди прочего обсуждали, кого допустили, кого нет на ОИ. Многие тогда назвали его скандальным, т.к. там Вяльбе довольно резко прошлась по решению МОК. А мне наоборот понравилось, как спокойно без дерганья решали текущие вопросы. И, главное, возникло ощущение единой команды. Когда все вместе и в горе и в радости. С явным лидером Вяльбе. А теперь видим, как этот "октябрятский" отряд выходит и бьется, за себя и за того парня. Стучу по дереву, но в лыжах, вроде бы налаживается ситуация.

11:23

kutuzo zdes

вот скажите мне продажные москвичи, когда закончится этот позор и унижение Страны?

11:22

Волейболюга

Эх, жаль. Как всегда не хватило на одном этапе. И ПЕРВОЕ место среди всех чистых спортсменов. Больные астмой не считаются.

11:22

Boleijj protiv

Levbereg К Вяльбе уважение! Утерла нос всем скептикам. Молодежным составом так выступить на пятерку. -------------- Так может просто МОК помог, а Легков и Вылегжанин могли слегка обделаться.

11:21

fifa_guru

молодец! а с биатлонными надо разобраться и поставить подобных людей

11:21

yurii p

таких неравнодушных побольше в нашем спорте, да что в спорте в жизни и в политике, которые обеспечили таким как мутко нары на лесоповале или в шахтах.

11:19

Nadom69

К сожалению победил мок, у нас только серебро. Но ребята МОЛОДЦЫ!!!!

11:19

Levbereg

К Вяльбе уважение! Утерла нос всем скептикам. Молодежным составом так выступить на пятерку. И вспомним ее интервью осеннее, когда еще не знали о том, что лучшие лыжники не попадут. Просто нереальный успех. И что-то америкосы молчат. Пробирки ищут.

11:19

Boleijj protiv

Путин президент МИРА!!!

11:19

barsathebest

Достойнейшее выступление!!! Молодцы!!! Вообще красавцы!!! По делу, атлеты!!!

11:18

inga

Вяльбе - супер! Человек на своем месте,знает, что делать и куда двигаться!Лыжникам очень повезло с президентом!

11:16

Джон....Сильвер

В мужских лыжах явно подъем. Еще немного и будем бить норвежцев. Еще бы женщин поднять, но и там, в отличие от биатлона наметился позитив.

11:14

npokypop_6apcyk

Если во всех спортивных федерациях были такие президенты, как Елена Вяльбе. Давно у нас не было таких результатов в лыжах.

11:13

lavric999

Молодцы тренеры, общая командная победа, но лыжи, нужно лучше готовить))

11:06

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