Невероятные эмоции Вяльбе после серебряного финиша. Видео

Олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе разрыдалась после серебряного финиша мужской сборной России в эстафете 4х10 км на Олимпийских играх в Пхенчхане.

"Я так счастлива! – с трудом смогла выговорить она. – Это победа тренеров. Спасибо моей команде!".

Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов, фиинишировали вторыми, уступив только норвежцам. При этом после второго этапа Россия шла в лидерах. На какое-то время, прежде чем уступить Йоханнесу Клебо, выходил и Спицов.

Для сборной России по лыжным гонкам это первая серебряная медаль на Играх-2018. Ранее подопечные Вяльбе завоевали четыре бронзы - Юлия Белорукова и Александр Большунов в классическом спринте, Денис Спицов в индивидуальной гонке и женская сборная в эстафете.

Для всей же российской команды это третья серебряная награда после комадного турнира по фигурному катанию и Никиты Трегубова в скелетоне.

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