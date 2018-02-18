Невероятные эмоции Вяльбе после серебряного финиша. Видео

Олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе разрыдалась после серебряного финиша мужской сборной России в эстафете 4х10 км на Олимпийских играх в Пхенчхане.
"Я так счастлива! – с трудом смогла выговорить она. – Это победа тренеров. Спасибо моей команде!".
Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов, фиинишировали вторыми, уступив только норвежцам. При этом после второго этапа Россия шла в лидерах. На какое-то время, прежде чем уступить Йоханнесу Клебо, выходил и Спицов.
Для сборной России по лыжным гонкам это первая серебряная медаль на Играх-2018. Ранее подопечные Вяльбе завоевали четыре бронзы - Юлия Белорукова и Александр Большунов в классическом спринте, Денис Спицов в индивидуальной гонке и женская сборная в эстафете.
Для всей же российской команды это третья серебряная награда после комадного турнира по фигурному катанию и Никиты Трегубова в скелетоне.
Главное видео дня 🔥🔥🔥 Просто до слез #СпасибоВяльбе pic.twitter.com/ucsllddTNx– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 18 февраля 2018 г.
Слезы счастья Елены Вяльбе 👏👏👏 Браво, сборная России! Ты - лучшая! #ОИ2018 #Пхенчхан2018 #лыжныегонки pic.twitter.com/O6XbWhz8YP– СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 18 февраля 2018 г.
Лыжи. Мужская эстафета. LIVE!
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
vatnik
тётка конечно многое сделала, много сделали и тренеры, но бежали пацаны и именно они выиграли медаль!
12:19
lokofanat
Я так понял, теперь появился отдельный оператор, снимающий Вяльбе? Не понимаю подобного прикола. Ну показали эмоции один раз- нафига теперь пичкать этим баяном постоянно?
12:08
S-E fan
Червоткин не восстановился после болезни и профукал всё на своем этапе. В прошлом году он также упустил Сундбю на 3 этапе и Устюгов ничего не смог сделать. Ему - тройка с минусом, остальным - пятерки.
11:59
Mr_Zet
Честь и слава нашим троим спортсменам, сделавшим невозможное. Червоткина не поздравляю, он на дистанцию видимо отдохнуть вышел с самого старта. Из-за него лишились верной золотой медали и могли вообще без медалей остаться. Даже не то плохо, что он слил 40 секунд на ровном месте, но он даже и не пытался побороться за победу. Какой контраст с остальными нашими лыжниками, особенно со Спицовым, который на последнем этапе каким-то чудом вырвал серебрянную медаль, хотя по всем канонам нашим доставалась только бронзовая. Вот это спортсмен, а на Червоткина глаза бы не глядели.
11:59
PLUT-IN
Гаттузо Крут!!!!!!#! - среди здоровых вы скорее больной.
11:52
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Вяльбе глыба ,матерый человечище! Спасибо за команду, которой можно и нужно гордиться!
11:51
Гаттузо Крут!!!!!!#!
номинально серебро ,а по факту Золото! Ибо у норгов свой астматический зачет среди больных. А среди здоровых мы первые.
11:50
kirsann
Вяльбе -великая спортсменка! хорошую работу и тренерском поприще проделала! жаль вот только , что слезы по серебру , а не за победу..
11:44
JonLord
Елена Вяльбе - наша гордость! Спасибо за ребят и за девчонок!
11:43
Vlаdimir
Вяльбе нужно представить к высокой правительственной награде. И супер спортсменов подготовили, и ребят, классных воспитали.
11:38
эстонский армеец
Вяльбе - в президенты России!!!
11:34
КГИ
В январе в сети появился ролик о собрании нашей лыжной сборной, где среди прочего обсуждали, кого допустили, кого нет на ОИ. Многие тогда назвали его скандальным, т.к. там Вяльбе довольно резко прошлась по решению МОК. А мне наоборот понравилось, как спокойно без дерганья решали текущие вопросы. И, главное, возникло ощущение единой команды. Когда все вместе и в горе и в радости. С явным лидером Вяльбе. А теперь видим, как этот "октябрятский" отряд выходит и бьется, за себя и за того парня. Стучу по дереву, но в лыжах, вроде бы налаживается ситуация.
11:23
kutuzo zdes
вот скажите мне продажные москвичи, когда закончится этот позор и унижение Страны?
11:22
Волейболюга
Эх, жаль. Как всегда не хватило на одном этапе. И ПЕРВОЕ место среди всех чистых спортсменов. Больные астмой не считаются.
11:22
Boleijj protiv
Levbereg К Вяльбе уважение! Утерла нос всем скептикам. Молодежным составом так выступить на пятерку. -------------- Так может просто МОК помог, а Легков и Вылегжанин могли слегка обделаться.
11:21
fifa_guru
молодец! а с биатлонными надо разобраться и поставить подобных людей
11:21
yurii p
таких неравнодушных побольше в нашем спорте, да что в спорте в жизни и в политике, которые обеспечили таким как мутко нары на лесоповале или в шахтах.
11:19
Nadom69
К сожалению победил мок, у нас только серебро. Но ребята МОЛОДЦЫ!!!!
11:19
Levbereg
К Вяльбе уважение! Утерла нос всем скептикам. Молодежным составом так выступить на пятерку. И вспомним ее интервью осеннее, когда еще не знали о том, что лучшие лыжники не попадут. Просто нереальный успех. И что-то америкосы молчат. Пробирки ищут.
11:19
Boleijj protiv
Путин президент МИРА!!!
11:19
barsathebest
Достойнейшее выступление!!! Молодцы!!! Вообще красавцы!!! По делу, атлеты!!!
11:18
inga
Вяльбе - супер! Человек на своем месте,знает, что делать и куда двигаться!Лыжникам очень повезло с президентом!
11:16
Джон....Сильвер
В мужских лыжах явно подъем. Еще немного и будем бить норвежцев. Еще бы женщин поднять, но и там, в отличие от биатлона наметился позитив.
11:14
npokypop_6apcyk
Если во всех спортивных федерациях были такие президенты, как Елена Вяльбе. Давно у нас не было таких результатов в лыжах.
11:13
lavric999
Молодцы тренеры, общая командная победа, но лыжи, нужно лучше готовить))
11:06