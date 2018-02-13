Непряева и Белорукова вышли в четвертьфинал спринта на Олимпиаде, Жамбалова выбыла

Россиянка Наталья Непряева стала шестой в квалификации спринта на Олимпийских играх-2018. Она отстала от лидера шведки Стины Нильссон на 6,91 секунды.
Второе место заняла норвежка Майкен Фалла, третьей стала финка Криста Пармакоски.
Еще одна россиянка Юлия Белорукова финишировала 15-й, Алиса Жамбалова – 44-й. Таким образом, Непряева и Белорукова вышли в четвертьфинал спринта, Жамбалова выбыла.
Лыжные гонки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Спринт (К)
Квалификация
1. Стина Нильссон (Швеция) – 3.08,74
2. Майкен Фалла (Норвегия) – отставание 0,39
3. Криста Пармакоски (Финляндия) – 3,56
4. Ханна Фальк (Швеция) – 3,80
5. Катя Виснар (Словения) – 6,50
6. Наталья НЕПРЯЕВА (Россия) – 6,91
15. Юлия БЕЛОРУКОВА (Россия) – 9,52
44. Алиса ЖАМБАЛОВА (Россия) – 22,79
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
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