Непряева и Белорукова вышли в четвертьфинал спринта на Олимпиаде, Жамбалова выбыла

Россиянка Наталья Непряева стала шестой в квалификации спринта на Олимпийских играх-2018. Она отстала от лидера шведки Стины Нильссон на 6,91 секунды.

Второе место заняла норвежка Майкен Фалла, третьей стала финка Криста Пармакоски.

Еще одна россиянка Юлия Белорукова финишировала 15-й, Алиса Жамбалова – 44-й. Таким образом, Непряева и Белорукова вышли в четвертьфинал спринта, Жамбалова выбыла.

Лыжные гонки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Спринт (К)

Квалификация

1. Стина Нильссон (Швеция) – 3.08,74

2. Майкен Фалла (Норвегия) – отставание 0,39

3. Криста Пармакоски (Финляндия) – 3,56

4. Ханна Фальк (Швеция) – 3,80

5. Катя Виснар (Словения) – 6,50

6. Наталья НЕПРЯЕВА (Россия) – 6,91

15. Юлия БЕЛОРУКОВА (Россия) – 9,52

44. Алиса ЖАМБАЛОВА (Россия) – 22,79

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018