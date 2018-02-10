Наталья Непряева: "Выступление под олимпийским флагом добавляет спортивной злости и азарта"

Россиянка Наталья Непряева, показавшая восьмой результат в в скиатлоне на 7,5 км, отметила, что она настроена на все гонки на Олимпиаде-2018. По ее словам, на других дистанциях результаты должны быть лучше.

- В момент, когда вы вышли вперед, президент федерации Елена Вяльбе сказала, что это зря. Вы с ней несогласны?

– Это спорный вопрос: кто-то говорит, что не надо лезть, кто-то – наоборот. У меня сегодня было довольно неплохое самочувствие, хотя оно постоянно менялось. Какую-то часть дистанции я шла легко, даже казалось, что соперницы идут слишком медленно. Где-то мне было тяжело, было ощущение, что меня накатывают на спусках. Связано это, скорее всего, с рельефом.

– На какую гонку вы делаете основную ставку на этих Играх?

– Я одинаково настроена здесь на все дистанции. Посмотрим, что будет дальше. Но думаю, должно быть лучше. Понятно, что все мы сюда приехали бороться за медали. Буду стараться занимать как можно более высокие места. В принципе, восьмое место – это удовлетворительный результат, но считаю, что я могу быть выше.

– Выступление под олимпийским флагом как-то влияет на ваш настрой?

– Это добавляет спортивной злости и азарта. Есть огромное желание доказать, что мы сильные и победить всех. Есть люди, которые не понимают, зачем мы сюда поехали. Но больше таких, кто нас по-настоящему поддерживает. Им всем я очень благодарна!

– Как переносите отсутствие на этих Играх вашего личного тренера Юрия Бородавко, который не получил приглашения от МОК?

– Конечно, мне его не хватает. Но мы регулярно созваниваемся, он дает мне советы и наставления.

– Как думаете, что скажет после этой гонки?

– Даже не знаю. Он у меня непредсказуемый! (Наталья МАРЬЯНЧИК)