11:18 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Наталья Непряева: "Тактически неправильно построила гонку"

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Россиянка Наталья Непряева, показавшая восьмой результат в в скиатлоне на 7,5 км, отметила, что ей было сложно поддержать темп шведки Шарлотты Каллы. Отметим, что Непряева уступила победительницы 33 секунды.

- Я тактически неправильно построила гонку, будем работать дальше, - сказала Непряева во флеш-интервью. - В конце не смогла поддержать темп, но по ходу дистанциии была уверена, что контролирую, что все хорошо.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rusfed 2.0

Никакая тактика против лома сегодня не помогла бы, Наташа. Пробежала достойно

11:39

greyk

А как надо было? Отстать сразу на 2 минуты, а потом догонять? Или наоборот, сразу убежать на 2 минуты вперед и героически терпеть?

11:36

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