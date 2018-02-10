Наталья Непряева: "Тактически неправильно построила гонку"

Россиянка Наталья Непряева, показавшая восьмой результат в в скиатлоне на 7,5 км, отметила, что ей было сложно поддержать темп шведки Шарлотты Каллы. Отметим, что Непряева уступила победительницы 33 секунды.

- Я тактически неправильно построила гонку, будем работать дальше, - сказала Непряева во флеш-интервью. - В конце не смогла поддержать темп, но по ходу дистанциии была уверена, что контролирую, что все хорошо.