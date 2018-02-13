Наталья Непряева: "Расстроена, медаль была очень близко"

Россиянка Наталья Непряева заявила, что расстроена четвертым местом в спринте на Олимпиаде-2018. Однако спортсменка поздравила соотечественницу Юлию Белорукову, которой удалось выиграть бронзу.

– Расстроена, медаль была очень близко, – сказала Непряева. – Хорошо, что Юля зацепила бронзу, она ее заслуживает. В командном спринте мы себя покажем! Практически наверняка я побегу первый этап, а Юля будет финишером. (Владимир ИВАНОВ)

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