Наталья Непряева: "Марафон должен стать моей гонкой!"

Российская лыжница Наталья Непряева сказала, что перед началом эстафеты на Олимпиаде-2018 у нее было хорошее предчувствие. Она вместе с Юлией Белоруковой, Анастасией Седовой и Анной Нечаевской завоевала бронзу.

– У меня было ощущение, что сегодня мы завоюем медаль. Я сделала на своем этапе все, что от меня зависело, - сказала Непряева.

– Вы норвежку Остберг так вымотали, что она еле до финиша добралась.

– Для меня было удивительно, что она отстает. На последнем подъеме мне было жутко тяжело, но, когда тренеры начали подсказывать, что она отстает, это придало мне сил и уверенности.

– Больше всего переживали за четвертый этап?

– Меня трясло, когда бежали девочки. За себя так не переживала. За Аню – вообще. Но она большая молодец. Очень рада, что она выдержала свой тяжелейший этап.

– Эта медаль компенсировала обиду за четвертое место в спринте?

– Пожалуй. Но все-таки – не до конца. Мы сегодня хорошо отработали всей командой, но хочется еще и личную медаль. Все-таки это немного другое.

– Марафон побежите?

– Обязательно! Очень хочу пробежать его. Считаю, это моя гонка.

– Как у Александра Легкова в Сочи?

– Возможно. Но это не точно (смеется)

У сборной России в общей сложности стало 9 медалей, из них семь - бронзовые и две - серебряные. (Владимир ИВАНОВ)

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