Наталья Непряева: "Марафон должен стать моей гонкой!"

Российская лыжница Наталья Непряева сказала, что перед началом эстафеты на Олимпиаде-2018 у нее было хорошее предчувствие. Она вместе с Юлией Белоруковой, Анастасией Седовой и Анной Нечаевской завоевала бронзу.
– У меня было ощущение, что сегодня мы завоюем медаль. Я сделала на своем этапе все, что от меня зависело, - сказала Непряева.
– Вы норвежку Остберг так вымотали, что она еле до финиша добралась.
– Для меня было удивительно, что она отстает. На последнем подъеме мне было жутко тяжело, но, когда тренеры начали подсказывать, что она отстает, это придало мне сил и уверенности.
– Больше всего переживали за четвертый этап?
– Меня трясло, когда бежали девочки. За себя так не переживала. За Аню – вообще. Но она большая молодец. Очень рада, что она выдержала свой тяжелейший этап.
– Эта медаль компенсировала обиду за четвертое место в спринте?
– Пожалуй. Но все-таки – не до конца. Мы сегодня хорошо отработали всей командой, но хочется еще и личную медаль. Все-таки это немного другое.
– Марафон побежите?
– Обязательно! Очень хочу пробежать его. Считаю, это моя гонка.
– Как у Александра Легкова в Сочи?
– Возможно. Но это не точно (смеется)
У сборной России в общей сложности стало 9 медалей, из них семь - бронзовые и две - серебряные. (Владимир ИВАНОВ)
dv2205
даешь золото но и серебру порадуемся
14:35 17 февраля