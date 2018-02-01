Наталья Матвеева: "России вернули честное имя!"

Лыжница Наталья Матвеева рассказала о реакции иностранцев после того, как они узнали о решении Спортивного арбитражного суд в Лозанне по делам наказанных МОК российских спортсменов. Матвеева оказалась среди тех, кого суд полностью оправдал.

– Иностранные спортсмены как-то реагировали, когда узнали, что вы отстранены?

– Конечно. Большинство понимали, что идет давление на Россию, и со спортом последние решения не имеют никакой связи. Поддерживали, говорили, что все образуется.

– Но были и другие…

– Таких меньшинство, по пальцам перечесть можно. Вот, например, Алекс Харви про нас много говорил. Но другие спортсмены из сборной Канады уверяли меня, что он выражал всего лишь частное мнение, а не мнение всей команды. Американцы были резко настроены, особенно Джессика Диггинс, хотя их тренер с нами в хороших отношениях, нормально общается.

– Вы уже общались с кем-то из тренеров сборной или из руководства ФЛГР?

– Да, я поговорила с Маркусом Крамером. Он сообщил, что юристы продолжат работу по нашему допуску на Олимпиаду в Пхенчхане. В этом направлении идет серьезная работа. Нам же остается только ждать. Крамер сказал, что для всей команды и для российских лыж вообще сегодня простоbig party (большой праздник)!

– Проставиться обещал?

– Была бы вся команда в сборе, он бы что-то придумал. А так он в Зеефельде, например, я – в Москве. Другие спортсмены тоже кто где. Но виртуально Крамер это уже сделал. На самом деле, вся сборная в невероятном настроении сейчас. Мы обмениваемся сообщениями, поздравляем друг друга. Ведь нам вернули честное имя! (Андрей ШИТИХИН)