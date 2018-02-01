Наталья Матвеева: "Если честно, я вообще не думала, что нас оправдают, не верила в справедливость"

Лыжница Наталья Матвеева рассказала о том, что она была на тренировке, когда узнала о решении Спортивного арбитражного суд в Лозанне по делам наказанных МОК российских спортсменов. Матвеева оказалась среди тех, кого суд полностью оправдал.

– Ваша реакция в Инстаграме сразу после того, как узнали новости?

– Да! Я была на тренировке, подъехала к мужу, а он мне сообщил. Честно говоря, я не поверили, раза два, наверное, переспрашивала. Если честно, я вообще не думала, что нас оправдают, не верила в справедливость. Надежда если и теплилась, то где-то глубоко внутри, а голова отказывалась на что-то хорошее рассчитывать.

– Эмоции были сильнее, когда вас отстранили от соревнований и дисквалифицировали или когда оправдали?

– Когда оправдали, эмоции были сильнее. Когда сообщили об отстранении и дисквалификации, я внутренне была к этому готова. Была только пустота, больше ничего. Я же видела, как прессуют ребят, и просто ждала своей очереди. А когда узнала о решении CAS, словно камень с души свалился. Вчера очень много думала над тем, что делать, если иск не будет удовлетворен. Сегодня же радость от того, что теперь можно вновь находиться с командой и участвовать в соревнованиях. (Андрей ШИТИХИН)