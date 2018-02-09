Наталья Матвеева: "Честно, уже какая-то пустота, эмоций от решения CAS не было"

Российская лыжница Наталья Матвеева отметила, что планировала завершить карьеру после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, но теперь задумывается о чемпионате мира-2019 по лыжным видам спорта в Австрии. Она добавила, что без эмоций встретила решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил апелляции 47 россиян на недопуск к Играм-2018.

– Тренер мне дал пищу для размышления, что если не Олимпиада, то на чемпионат мира в Зеефельде надо все-таки идти, доказывать, еще сезон выступать, – цитирует Матвееву "РИА Новости". – Да и муж на это намекает. Все издалека заходят – мол, давай еще сезон. Подумаю. Если бы все было хорошо, после Олимпиады бы закончила. Хочется уже и детьми обзавестись. Бегать не на профессиональном уровне, а больше для себя выступать за регионы. Но сейчас... амбиции все же есть!

Честно, уже какая-то пустота, эмоций не было. Ночь, самое интересное, была такая беспокойная. Хотела выспаться, но постоянно просыпалась. Думала, утром будет все известно, а проснулась и даже забыла посмотреть. Девчонки посмотрели и сказали – все, не едем. Помолчали и дальше стали собираться. Значит, нет.

Вера, честно, была. После того как CAS оправдал (по решению МОК), закралась внутрь мысль – а может, есть правда, и нас все же пустят. До последнего все верили. Мы даже обсуждали, когда лучше лететь в Корею – самый лучший вариант был под спринт 11 февраля вылететь.

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