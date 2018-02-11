Морис Манифика: "Важно было освоиться в боевых условиях Олимпиады"

Французский лыжник Морис Манифика доволен тем, как провел скиатлон на Олимпиаде в Пхенчхане. Он занял пятое место, проиграв трем норвежцам и россиянину Денису Спицову.

– Я все равно доволен, – цитирует AFP Манифика. – Это была первая гонка Игр. Хоть мы много готовились, но было важно освоиться в боевых условиях. Мне понравилось то, как я провел конец гонки. Финиш будет решающим на Олимпиаде. Там я смогу показать свою мощь. Все мысли давно были только об Олимпиаде. У меня хороший настрой, я доволен в целом гонкой и с оптимизмом смотрю на следующие.

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