МОК не объяснил FIS своего решения по Устюгову

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) все еще не объяснил своего решения по двукратному чемпиону мира Сергею Устюгову. Напомним, что россиянин отказался в числе спортсменов, которые не получили приглашения на Олимпийские игры-2018.

– FIS до сих пор не получила информацию о том, почему он и другие российские лыжники не были приглашены на Игры, так что я даже не могу представить, в чем причина такого решения, – цитирует ТАСС Каспера. – Исполком наделил правом выдавать приглашения специальные комиссии, и они вольны делать все, что им захочется.

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