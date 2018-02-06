08:50 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

МОК не объяснил FIS своего решения по Устюгову

9

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) все еще не объяснил своего решения по двукратному чемпиону мира Сергею Устюгову. Напомним, что россиянин отказался в числе спортсменов, которые не получили приглашения на Олимпийские игры-2018.

– FIS до сих пор не получила информацию о том, почему он и другие российские лыжники не были приглашены на Игры, так что я даже не могу представить, в чем причина такого решения, – цитирует ТАСС Каспера. – Исполком наделил правом выдавать приглашения специальные комиссии, и они вольны делать все, что им захочется.

Ан, Шипулин и еще 30 россиян подали апелляции в ad hoc панель CAS

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4932668

9
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

And60

Со спортсменами конечно беспредел вытворяют. Но если судить по причине - гос. поддержка, то формально так и есть. Посудите сами. Сколько спортсменов на уровне сборной попалась на допинге с 2008 по 2017 г. ? Наверное не один десяток. Начиная от легкой и тяжелой атлетик и т. д. И ни одного наказания глав федераций. А это государственные структуры. Да ладно они. Министерство спорта - основной государственный орган по спорту. Мутко возглавлял с 2008 г., а Колобков был его замом с 2010 г. Вывод сам напрашивается. Как могут работать эти люди до сих пор? Значит государство их поддерживает и довольно их работой. Если бы наказали Мутко до Рио, то такого бы сейчас не происходило.

09:25

rusfed 2.0

Чмока, Сунбю будем допускать?

09:22

Бней Иегуда

За допуск части спортсменов, за то, что МОК пошёл на встречу, надо сказать спасибо, а не конючить каждый раз, дай рубль, дай второй.

09:20

Бней Иегуда

Дисквалифицировали страну за наличие гос. поддержки допинга.) И Россия с этим согласилась.) По крайней мере исков на дисквалификацию страны не последовало.)

09:18

huginnn

А после олимпиады эти комиссии прекратят свое существование,так что и спросить не с кого будет.

09:14

Dr. XuMuK

Бней Иегуда, я полностью поддерживаю Ваш вопрос. Если дисквалифицировали не всех спортсменов, а только некоторых, и вдобавок не объяснили, кого и за что конкретно, то в чем тогда заключается "дисквалификация России"? Дисквалифицировали "кой-кого" и незнамо за что? Странная "дисквалификация страны", согласен.

09:12

сферический_конь_в_вакууме

Да беспредел - вот причина!

09:08

Бней Иегуда

А в чём тогда заключается дисквалификация России от Игр, если по каждому спортсмену МОКу надо давать объяснение?))

08:57

shur

Что хочу, то и творю.

08:55