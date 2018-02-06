МОК не объяснил FIS своего решения по Устюгову

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) все еще не объяснил своего решения по двукратному чемпиону мира Сергею Устюгову. Напомним, что россиянин отказался в числе спортсменов, которые не получили приглашения на Олимпийские игры-2018.
– FIS до сих пор не получила информацию о том, почему он и другие российские лыжники не были приглашены на Игры, так что я даже не могу представить, в чем причина такого решения, – цитирует ТАСС Каспера. – Исполком наделил правом выдавать приглашения специальные комиссии, и они вольны делать все, что им захочется.
Ан, Шипулин и еще 30 россиян подали апелляции в ad hoc панель CAS
And60
Со спортсменами конечно беспредел вытворяют. Но если судить по причине - гос. поддержка, то формально так и есть. Посудите сами. Сколько спортсменов на уровне сборной попалась на допинге с 2008 по 2017 г. ? Наверное не один десяток. Начиная от легкой и тяжелой атлетик и т. д. И ни одного наказания глав федераций. А это государственные структуры. Да ладно они. Министерство спорта - основной государственный орган по спорту. Мутко возглавлял с 2008 г., а Колобков был его замом с 2010 г. Вывод сам напрашивается. Как могут работать эти люди до сих пор? Значит государство их поддерживает и довольно их работой. Если бы наказали Мутко до Рио, то такого бы сейчас не происходило.
09:25
rusfed 2.0
Чмока, Сунбю будем допускать?
09:22
Бней Иегуда
За допуск части спортсменов, за то, что МОК пошёл на встречу, надо сказать спасибо, а не конючить каждый раз, дай рубль, дай второй.
09:20
Бней Иегуда
Дисквалифицировали страну за наличие гос. поддержки допинга.) И Россия с этим согласилась.) По крайней мере исков на дисквалификацию страны не последовало.)
09:18
huginnn
А после олимпиады эти комиссии прекратят свое существование,так что и спросить не с кого будет.
09:14
Dr. XuMuK
Бней Иегуда, я полностью поддерживаю Ваш вопрос. Если дисквалифицировали не всех спортсменов, а только некоторых, и вдобавок не объяснили, кого и за что конкретно, то в чем тогда заключается "дисквалификация России"? Дисквалифицировали "кой-кого" и незнамо за что? Странная "дисквалификация страны", согласен.
09:12
сферический_конь_в_вакууме
Да беспредел - вот причина!
09:08
Бней Иегуда
А в чём тогда заключается дисквалификация России от Игр, если по каждому спортсмену МОКу надо давать объяснение?))
08:57
shur
Что хочу, то и творю.
08:55