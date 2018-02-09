МОК назвал дисквалифицированных Чекалеву, Иванову и Доценко россиянками и внес в старт-лист на скиатлон

Официальный твиттер ОКР опубликовал снимок старт-листа на завтрашний женский скиатлон на Олимпиаде-2018. Гонка начнется в 8.00 по московскому времени.
На стартовой решетке под 9-м номером указана россиянка Юлия Чекалева. Спортсменка дисквалифицирована на эти Олимпийские игры - приговор МОК о пожизненном отстранении и аннулировании результатов Сочи-2014 в начале февраля смягчил Спортивный арбитражный суд.
"Удивительное рядом. Официальный стартовый протокол завтрашних лыжных гонок. Юлия Чекалева – RUS. Между тем спортсменка дисквалифицирована МОК. Она оказалась среди тех 11 человек, которых Спортивный арбитражный суд оправдал лишь частично, отменив пожизненное отстранение от ОИ", - говорится в сообщении ОКР.
Кроме того, в старт-листе указаны Юлия Иванова и Анастасия Доценко, которые также не получили приглашений на Олимпиаду по той же причина, что и Чекалева.
Отметим, этот старт-лист не является официальным документом, а был составлен в тестовом режиме.
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Удивительное рядом. Официальный стартовый протокол завтрашних лыжных гонок. Юлия Чекалева – RUS. Между тем спортсменка дисквалифицирована МОК. Она оказалась среди тех 11 человек, которых Спортивный арбитражный суд оправдал лишь частично, отменив пожизненное отстранение от #ОИ pic.twitter.com/3PAW9oaATi– Olympic Russia (@Olympic_Russia) 9 февраля 2018 г.
Три (!) россиянки, которые отстранены от Олимпийских игр в стартовом протоколе (официальном) Олимпийских игр на завтрашнюю гонку и все три с указанием страны (RUS) и Юля в сеяных! Кто сошёл с ума? МОК? Я? Что происходит? Никого из OAR, только отстранённые россиянки 🤔 pic.twitter.com/hyD6rgKycX– Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 9 февраля 2018 г.
Бывший спартач 1969 - 2003
Позорники! Баламутите зря народ, распространяя фейки! На официальном сайте FIS ничего подобного нет!
18:56
vanyushmarkov
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
18:35
Массарагж
НЕ ОИ а БАРДАК!
18:26
SpaMan
Хакеры лютуют ироды!
18:03
Алексей Д.
Видать прошлогодний зачёт КМ засунули
17:22
Джин Игнатов
Наверное простая ошибка !
17:17
shpasic
провокаторов - Членов МОК - дисквалифицировать за нарушение своих же правил))
16:45