16:36 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

МОК назвал дисквалифицированных Чекалеву, Иванову и Доценко россиянками и внес в старт-лист на скиатлон

Сообщение Твиттера ОКР о стартовом протоколе на женский скиатлон Игр.
Сообщение Твиттера ОКР о стартовом протоколе на женский скиатлон Игр.
7

Официальный твиттер ОКР опубликовал снимок старт-листа на завтрашний женский скиатлон на Олимпиаде-2018. Гонка начнется в 8.00 по московскому времени.

На стартовой решетке под 9-м номером указана россиянка Юлия Чекалева. Спортсменка дисквалифицирована на эти Олимпийские игры - приговор МОК о пожизненном отстранении и аннулировании результатов Сочи-2014 в начале февраля смягчил Спортивный арбитражный суд.

"Удивительное рядом. Официальный стартовый протокол завтрашних лыжных гонок. Юлия Чекалева – RUS. Между тем спортсменка дисквалифицирована МОК. Она оказалась среди тех 11 человек, которых Спортивный арбитражный суд оправдал лишь частично, отменив пожизненное отстранение от ОИ", - говорится в сообщении ОКР.

Кроме того, в старт-листе указаны Юлия Иванова и Анастасия Доценко, которые также не получили приглашений на Олимпиаду по той же причина, что и Чекалева

Отметим, этот старт-лист не является официальным документом, а был составлен в тестовом режиме.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 

7
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бывший спартач 1969 - 2003

Позорники! Баламутите зря народ, распространяя фейки! На официальном сайте FIS ничего подобного нет!

18:56

vanyushmarkov

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

18:35

Массарагж

НЕ ОИ а БАРДАК!

18:26

SpaMan

Хакеры лютуют ироды!

18:03

Алексей Д.

Видать прошлогодний зачёт КМ засунули

17:22

Джин Игнатов

Наверное простая ошибка !

17:17

shpasic

провокаторов - Членов МОК - дисквалифицировать за нарушение своих же правил))

16:45