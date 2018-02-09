МОК назвал дисквалифицированных Чекалеву, Иванову и Доценко россиянками и внес в старт-лист на скиатлон

Официальный твиттер ОКР опубликовал снимок старт-листа на завтрашний женский скиатлон на Олимпиаде-2018. Гонка начнется в 8.00 по московскому времени.

На стартовой решетке под 9-м номером указана россиянка Юлия Чекалева. Спортсменка дисквалифицирована на эти Олимпийские игры - приговор МОК о пожизненном отстранении и аннулировании результатов Сочи-2014 в начале февраля смягчил Спортивный арбитражный суд.

"Удивительное рядом. Официальный стартовый протокол завтрашних лыжных гонок. Юлия Чекалева – RUS. Между тем спортсменка дисквалифицирована МОК. Она оказалась среди тех 11 человек, которых Спортивный арбитражный суд оправдал лишь частично, отменив пожизненное отстранение от ОИ", - говорится в сообщении ОКР.

Кроме того, в старт-листе указаны Юлия Иванова и Анастасия Доценко, которые также не получили приглашений на Олимпиаду по той же причина, что и Чекалева.

Отметим, этот старт-лист не является официальным документом, а был составлен в тестовом режиме.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Удивительное рядом. Официальный стартовый протокол завтрашних лыжных гонок. Юлия Чекалева – RUS. Между тем спортсменка дисквалифицирована МОК. Она оказалась среди тех 11 человек, которых Спортивный арбитражный суд оправдал лишь частично, отменив пожизненное отстранение от #ОИ pic.twitter.com/3PAW9oaATi – Olympic Russia (@Olympic_Russia) 9 февраля 2018 г.