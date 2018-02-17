Медведев поздравил российских лыжниц с бронзой Олимпиады

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил женскую сборную России по лыжным гонкам с бронзовой медалью в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская стали третьими в эстафете 4х5 км. Победу одержала сборная Норвегии, серебро у команды Швеции.

- В лыжной эстафете каждая из вас проявила сильный характер, отличную подготовку и командный дух. Вы доказали, что готовы бороться до конца, опередив многих титулованных соперниц. И бронза, завоёванная вами в упорной борьбе, стала заслуженной наградой, - отмечается в телеграмме Медведева на сайте кабмина.

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