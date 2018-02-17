17:07 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Медведев поздравил российских лыжниц с бронзой Олимпиады

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил женскую сборную России по лыжным гонкам с бронзовой медалью в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Российские лыжницы Наталья НепряеваЮлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская стали третьими в эстафете 4х5 км. Победу одержала сборная Норвегии, серебро у команды Швеции.

- В лыжной эстафете каждая из вас проявила сильный характер, отличную подготовку и командный дух. Вы доказали, что готовы бороться до конца, опередив многих титулованных соперниц. И бронза, завоёванная вами в упорной борьбе, стала заслуженной наградой, - отмечается в телеграмме Медведева на сайте кабмина.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

http://government.ru/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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npokypop_6apcyk

Свадебный генерал. Как кто-то из наших победил, Медведев первый в списке поздравляющих. Лучше бы помог с проблемами в биатлоне разобраться. Разогнал бы там всех для начала. Но это, конечно, сложнее, чем поздравлять.

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