Медведев поздравил российских лыжниц с бронзой Олимпиады

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил женскую сборную России по лыжным гонкам с бронзовой медалью в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская стали третьими в эстафете 4х5 км. Победу одержала сборная Норвегии, серебро у команды Швеции.
- В лыжной эстафете каждая из вас проявила сильный характер, отличную подготовку и командный дух. Вы доказали, что готовы бороться до конца, опередив многих титулованных соперниц. И бронза, завоёванная вами в упорной борьбе, стала заслуженной наградой, - отмечается в телеграмме Медведева на сайте кабмина.
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Свадебный генерал. Как кто-то из наших победил, Медведев первый в списке поздравляющих. Лучше бы помог с проблемами в биатлоне разобраться. Разогнал бы там всех для начала. Но это, конечно, сложнее, чем поздравлять.
18:15 17 февраля