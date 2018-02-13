Медведев поздравил Белорукову и Большунова с бронзовыми медалями Олимпиады

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил российских лыжников Юлию Белорукову и Александра Большунова с завоеванием бронзовых медалей на Олимпийских играх в Пхенчхане. Сегодня Большунов и Белорукова завоевали бронзу в спринте.

– Бронзовые медали Олимпиады в спринтерских гонках у наших лыжников. Юлия Белорукова, Александр Большунов, поздравляю!, – написал Медведев в Твиттере.

Бронзовые медали Олимпиады в спринтерских гонках у наших лыжников. Юлия Белорукова, Александр Большунов, поздравляю! #PyeongChang2018 #Olympics – Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 13 февраля 2018 г.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

​ Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018