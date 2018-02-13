16:58 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Медведев поздравил Белорукову и Большунова с бронзовыми медалями Олимпиады

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил российских лыжников Юлию Белорукову и Александра Большунова с завоеванием бронзовых медалей на Олимпийских играх в Пхенчхане. Сегодня Большунов и Белорукова завоевали бронзу в спринте.

– Бронзовые медали Олимпиады в спринтерских гонках у наших лыжников. Юлия Белорукова, Александр Большунов, поздравляю!, – написал Медведев в Твиттере.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
​ Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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glass99

По сравнению с другими - он самый порядочный.

19:31 13 февраля

джoн

и тут это чмо

17:31 13 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!