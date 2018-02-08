Маркус Крамер: "Жду позитивного решения CAS, но шансы 50 на 50"

Тренер российских лыжников Маркус Крамер ждет позитивного решения от Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду-2018. CAS объявит решение по апелляциям 47 россиян на недопуск к Олимпийским играм в южнокорейском Пхенчхане в пятницу утром, в день открытия Олимпиады. Среди подавших апелляции лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, Сергей Устюгов и Глеб Ретивых.

– Конечно, жду позитивного решения CAS, чтобы спортсмены приехали сюда. Но, учитывая все моменты, шансы, наверное, 50 на 50, – цитирует "Р-Спорт" Крамера. – Но надеюсь, что наши лидеры приедут в Корею. Ситуация сложная, когда накануне открытия Олимпийских игр спортсмены не знают, смогут ли соревноваться или нет. Это не очень хорошо. Да и сконцентрироваться, если допустят, в данной ситуации будет непросто.