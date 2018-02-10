Маркус Крамер: "Выступление лыжниц стало хорошим началом для России"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер остался доволен выступлением россиянок в скиатлоне на Олимпиаде в Пхенчхане. Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, занявшая восьмое место. Анастасия Седова стала 12-й, Юлия Белорукова – 18-я, Алиса Жамбалова– 21-я.

– Это был хороший старт для нас. Перед гонкой я думал, что попадание одной или двух лыжниц в десятку уже будет хорошим результатом, – цитирует "Р-Спорт" Крамера. – В итоге Непряева стала восьмой. В общем, можно сказать, что выступление в этой гонке стало хорошим началом для нас. Но мы знаем, что мы можем немного больше.

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