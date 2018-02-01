Маркус Крамер: "Сегодня Легков самый счастливый человек в мире"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер выразил мнение, что россиянин Александр Легков после решения CAS чувствует себя самым счастливым человеком в мире. Сегодня CAS полностью оправдал 28 из 39 российских спортсменов, ранее пожизненно дисквалифицированных от Олимпиад и лишенных наград Игр в Сочи.

– Это невозможно описать, так много эмоций, – цитирует Крамера NRK. – Он сказал мне, что сегодня его жизнь началась заново. Сегодня он самый счастливый человек в мире. Я всегда знал, что ребята чисты. Сегодня и я счастлив. Это означает, что спортсмены во время Олимпиады в Сочи соревновались чистыми, а МОК принял сумасшедшее решение. Это самое важное.

Как повлияет это решение на допуск к Олимпиаде в Пхенчхане? Пока не знаю. Мы готовы идти в CAS, чтобы получить приглашения на Игры.