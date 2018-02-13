Маркус Крамер: "Российские лыжники уже выполнили медальный план на Олимпиаду"

Главный тренер сборной России Маркус Крамер отметил, что российские лыжники уже выполнили медальный план на Олимпийских играх в Пхенчхане. Сегодня Александр Большунов и Юлия Белорукова завоевали бронзовые медали в спринте.

– Это великий день для нас: два молодых спортсмена завоевали медали. Это великолепно. Мы знали, что они сильные лыжники, – цитирует "Р-Спорт" Крамера. – Но последние месяцы были тяжелыми для команды. Мы очень счастливы за спортсменов, за всю команду. Выполнила ли сборная России медальный план на Олимпиаду? Это выглядит так, – с улыбкой сказал Крамер. – У нас здесь очень молодая команда.

Мало, кто ожидал, что будет две медали, но это спорт. Мы очень счастливы. Это великолепно! И также это для ребят, которые остались дома и смотрят Олимпиаду по телевизору.

Напомним, приглашения на Игры не получили лыжники Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

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