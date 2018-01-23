Маркус Крамер – о решении МОК по Устюгову: "Это большой скандал. Я знаю, что Сергей "чист"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер надеется, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске Сергея Устюгова к Олимпиаде-2018 не является окончательным. Специалист выразил уверенность, что спортсмен является "чистым".
– Я был шокирован, узнав эту новость, – цитирует VG.no. – Мы не могли представить, что это может произойти. У Сергея не было положительных допинг-тестов, его много раз проверяли. В Тоблахе он сдал три теста за сутки. Как еще он может доказать, что он "чист"? Я надеюсь, что это решение является не окончательным. Думаю, это несправедливо по отношению к спортсменам. Это большой скандал. Я знаю, что Сергей "чист". На его допинг-пробах не было царапин. Если у МОК есть доказательства, почему они не представят их? Мы не получили никаких объяснений.
avtomir08
В ТЫСЯЧНЫЙ РАЗ ГОВОРЮ надо делать олимпиаду альтернативную они будут постоянно долбить !!!!! а губерниев все на что то надеется и ноет мы все сделали на задних лапках, деньги заплатили, всех наказали....да им это и надо!!!!! а лучше сделать так чтоб олимпиады вобще не было Северная корея нам поможет!!!! а Северную корею тоже обманули чтоб затихли потом после олимпиады будут их долбить!!!1
08:34
miker65
Если вообще ничего у Мок против Устюгова нет, то скорее всего его допустят до Олимпиады. В Сочах-то его не было. Прошлый и этот сезон его проверяли усиленно.
04:06
Nikko45
Я тоже много чего знаю, но всем мои знания до фонаря.
01:33
spetrov
...На всякий случай - я просто поинтересовался.
00:50
spetrov
...Thomas_Boy, как жив/здоров? Ничего не беспокоит в этой ситуации? На защиту "власовцев" все также готов встать вместе в Веселым?
00:50
spetrov
...Что-то наши общие друзья типа Boy'я стесняются в последнее время писать. Веселый отписался, видел. Расскажи нам, Boy, что ты чувствуешь в этой ситуации. Ну, про власовцев, как Веселый ранее рассказал, еще про кого-нибудь.
00:48
spetrov
Маркус, про вас и речи нет. Все прекрасно понимают, что там нет никакого допинга. Ну разве что больные считают иначе.
00:35
grechka2103
Так в этом-то и фишка - никто не утверждает, что он не "чист". Как там сказано: НЕВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО СПОРТСМЕН НАРУШАЛ АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА. То есть МОК открыто признается, что составлял списку по принципу: мил, не мил. Как же ребят жалко...
00:01