23:46 23 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Маркус Крамер – о решении МОК по Устюгову: "Это большой скандал. Я знаю, что Сергей "чист"

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер надеется, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске Сергея Устюгова к Олимпиаде-2018 не является окончательным. ​ Специалист выразил уверенность, что спортсмен является "чистым".

– Я был шокирован, узнав эту новость, – цитирует VG.no. – Мы не могли представить, что это может произойти. У Сергея не было положительных допинг-тестов, его много раз проверяли. В Тоблахе он сдал три теста за сутки. Как еще он может доказать, что он "чист"? Я надеюсь, что это решение является не окончательным. Думаю, это несправедливо по отношению к спортсменам. Это большой скандал. Я знаю, что Сергей "чист". На его допинг-пробах не было царапин. Если у МОК есть доказательства, почему они не представят их? Мы не получили никаких объяснений.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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avtomir08

В ТЫСЯЧНЫЙ РАЗ ГОВОРЮ надо делать олимпиаду альтернативную они будут постоянно долбить !!!!! а губерниев все на что то надеется и ноет мы все сделали на задних лапках, деньги заплатили, всех наказали....да им это и надо!!!!! а лучше сделать так чтоб олимпиады вобще не было Северная корея нам поможет!!!! а Северную корею тоже обманули чтоб затихли потом после олимпиады будут их долбить!!!1

08:34

miker65

Если вообще ничего у Мок против Устюгова нет, то скорее всего его допустят до Олимпиады. В Сочах-то его не было. Прошлый и этот сезон его проверяли усиленно.

04:06

Nikko45

Я тоже много чего знаю, но всем мои знания до фонаря.

01:33

spetrov

...На всякий случай - я просто поинтересовался.

00:50

spetrov

...Thomas_Boy, как жив/здоров? Ничего не беспокоит в этой ситуации? На защиту "власовцев" все также готов встать вместе в Веселым?

00:50

spetrov

...Что-то наши общие друзья типа Boy'я стесняются в последнее время писать. Веселый отписался, видел. Расскажи нам, Boy, что ты чувствуешь в этой ситуации. Ну, про власовцев, как Веселый ранее рассказал, еще про кого-нибудь.

00:48

spetrov

Маркус, про вас и речи нет. Все прекрасно понимают, что там нет никакого допинга. Ну разве что больные считают иначе.

00:35

grechka2103

Так в этом-то и фишка - никто не утверждает, что он не "чист". Как там сказано: НЕВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО СПОРТСМЕН НАРУШАЛ АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА. То есть МОК открыто признается, что составлял списку по принципу: мил, не мил. Как же ребят жалко...

00:01