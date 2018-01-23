Маркус Крамер – о решении МОК по Устюгову: "Это большой скандал. Я знаю, что Сергей "чист"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер надеется, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске Сергея Устюгова к Олимпиаде-2018 не является окончательным. ​ Специалист выразил уверенность, что спортсмен является "чистым".

– Я был шокирован, узнав эту новость, – цитирует VG.no. – Мы не могли представить, что это может произойти. У Сергея не было положительных допинг-тестов, его много раз проверяли. В Тоблахе он сдал три теста за сутки. Как еще он может доказать, что он "чист"? Я надеюсь, что это решение является не окончательным. Думаю, это несправедливо по отношению к спортсменам. Это большой скандал. Я знаю, что Сергей "чист". На его допинг-пробах не было царапин. Если у МОК есть доказательства, почему они не представят их? Мы не получили никаких объяснений.