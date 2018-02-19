23:15 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Маркус Крамер: "Не обижусь, если кто-то решит уйти из моей группы"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер в интервью "СЭ" рассказал о том, что он рассчитывал на одну медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Напомним, что российские спортсмены завоевали уже пять медалей.

 
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Вы сказали, что изначально думали привезти из Пхенчхана только одну медаль. Разве вы не видели на этапах Кубка мира и тренировках, что команда здорово готова и может зажечь на этих Играх?

– Речь ведь шла о незнакомой трассе, о соревнованиях в совсем другом часовом поясе. Наверняка можно говорить о чем-то, только когда спортсмен уже на трассе и ты видишь, как он себя чувствует, как работают лыжи. Скажем, после пролога в спринте в исполнении Белоруковой я уже понимал, что она в отличном состоянии. Что мне нравится в Белоруковой – она всегда очень внимательно меня слушает. Перед финальным забегом в Пхенчхане я по рации рассказал ей план. И она в точности попыталась сделать все так, как я говорил. Она не боится пробовать, и это прекрасно!

– Ребята из мужской эстафеты всерьез расстроились, что не выиграли у норвежцев. Вы тоже верили, что золотая медаль возможна?

Когда на трассе был Большунов, на секунду закралась такая мысль. Но я изначально понимал, что Червоткину будет очень сложно. Он долго болел и буквально несколько дней как приехал на Олимпиаду. Мы рисковали, сходу поставив его в эстафету, но выбора не было. У нас элементарно не хватает здесь людей. Серебряная медаль в таких условиях – это великолепный результат.

– В России есть такая поговорка: что ни делается, все к лучшему. Может, если бы на Игры попали все опытные лыжники, не получили бы шанса проявить себя Большунов, Спицов и остальные?

Перед нами не стояло бы выбора. Большунов, Спицов, Ларьков и Червоткин в любом случае попали бы в команду, потому что показывали хорошие результаты на Кубке мира. Только помимо них у нас были бы еще Легков, Белов, Вылегжанин, Устюгов... Сейчас вместо 20 человек, как планировалось, мы привезли на Игры только 12. То есть мы могли бы взять в Пхенчхан и молодежь, и всех опытных спортсменов. И потом уже решать с составом на конкретную гонку в зависимости от их формы.

– Герои этих Игр Большунов, Спицов, Червоткин, Непряева тренируются в молодежной группе у Юрия Бородавко. Что будет через год, когда они выйдут из этого возраста? Вы заберете их к себе?

Нет-нет, вы что! У Бородавко огромный опыт. Скажем, в прошлом году Непряева тренировалась со мной, но не показывала тех результатов. Бородавко жестче, и кому-то это больше подходит. Все люди разные: некоторым нужен "волшебный" пинок, а некоторым – нет. Нет проблем, я не обижусь, даже если кто-то придет и скажет, что хочет уйти из моей группы к другому тренеру. Век спортсмена очень короток. Абсолютно нормально, что это время он хочет использовать по максимуму. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

 
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