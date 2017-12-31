Маркус Крамер: "Надеюсь, участие Устюгова в Олимпиаде-2014 не помешает ему поехать в Пхенчхан-2018"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер отметил, что МОК должен быстрее принять решение о том, кто поедет на Олимпиаду-2018 из российских спортсменов. По его словам, даже Сергей Устюгов, который не был в списках Родченкова, не знает критериев допуска.

- 28 января - это очень-очень поздний срок для того, чтобы узнать, кто примет участие, - приводит Aftonbladet слова Крамера. - Полагаю, МОК мог бы поговорить со спортсменами. Но они этого не делают. Устюгова нет ни в одном списке, но он не знает, каковы критерии допуска. Надеюсь, его участие в Олимпиаде-2014 не повлияет на поездку в Пхенчхан.