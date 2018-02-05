Маркус Крамер: "Легков не тренировался должным образом и не был готов к Олимпиаде-2018"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер отметил, что для россиянина Александра Легкова решение CAS стало большой победой. Специалист также добавил, что спортсмен не тренировался должным образом и не был готов к Олимпийским играм-2018.

– Легков не тренировался должным образом этой зимой после всего, что произошло, и не был готов к Олимпиаде, – цитирует Exspressen Крамера. – Решение CAS? Это была большая победа для него! Он был так счастлив. Он был в машине, когда я разговаривал с ним, и он начал плакать от радости. Легков собирается выступить на чемпионате мира в австрийском Зефельде следующей зимой.

Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.

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