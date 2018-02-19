Маркус Крамер: "Как только Легков захочет - он получит место в команде"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер в интервью "СЭ" рассказал о том, что он поддерживает связь с Сергеем Устюговым, Александром Легковым и другими лыжниками, которые не были приглашены на эту Олимпиаду. По его словам, он пишет и корректирует для них тренировочные планы.

– Вы поддерживаете связь с Сергеем Устюговым, Александром Легковым и другими лыжниками, которые не были приглашены на эту Олимпиаду?

– Конечно. Даже здесь, в Пхенчхане я пишу и корректирую для них тренировочные планы. Важно, чтобы у ребят было чувство, что они не одни, не брошены. Поэтому я стараюсь почаще звонить, писать, напоминать, что совсем скоро этапы Кубка мира и надо быть в форме.

– В сети есть видеозапись вашего командного собрания накануне Олимпиады, где Вяльбе говорит, что каждый спортсмен может принять собственное решение – ехать ему в Пхенчхан или нет. У вас были опасения, что команда вообще откажется выступать здесь?

– Я был на 99 процентов уверен, что все поедут. Это совсем молодые спортсмены, они все хотели выступить и взять медаль. Сомнения изначально были только у Сергея Устюгова. Ему эта ситуация далась сложнее, чем всем остальным.

– Каково сейчас моральное и физическое состояние Устюгова?

– Ему сложно. Даже мне тяжело смотреть эти соревнования, зная, что один из лучших спортсменов сидит дома. В скиатлоне и в спринте он мог бы взять две золотые медали. Да и в эстафете с ним на последнем этапе у нас были бы шансы против норвежца Клебо. Но однажды Сергей сказал мне: "Маркус, почему я должен упрашивать МОК пустить меня на Олимпиаду, если они закрыли передо мной дверь?" Лично я даже представить себе не могу, почему они так сделали.

– У вас есть какие-то предположения?

– Я изучил все критерии, которые были опубликованы. Сергей выступал в Сочи, но его имени не было ни в каких списках. Он сдал на тех Играх четыре пробы, и все были "чисты" и без царапин. Единственное, у него есть одна "желтая карточка" за пропущенный допинг-тест. Но я говорил тут с очень многими тренерами из других стран. Думаю, из 500 приехавших в Пхенчхан спортсменов минимум у 300 будет хотя бы одна карточка. Почему для всех остальных это не проблема? Сергей сдал в прошлом году около 50 проб, порой у него брали по три пробы в течение одних суток. И теперь за одну "желтую" его не пускают на Игры? Причем уже через пару недель на этапах Кубка мира он сможет выступать. Этого никто из моих знакомых не может понять: почему на Кубке мира можно, а на Олимпиаде – нельзя?

– Как может эта несправедливость повлиять на Устюгова: он станет только злее или наоборот, утратит мотивацию?

– В какой-то момент ему действительно было сложно заставить себя работать. Но уверен, на Кубок мира Устюгов вернется очень мотивированным. Ему важно доказать, что он по-прежнему очень силен.

– Как обстоят дела у Легкова? Он собирается продолжать карьеру?

– С самого начала мы понимали, что Легкову важнее всего сохранить олимпийское золото Сочи. Поэтому когда услышал о решении суда, я просто танцевал от счастья. Мы оба с ним знаем, что на тех Играх он был "чист". Эта медаль – его по праву, он был сильнейшим в гонке и шел к этой цели много лет. Что касается поездки в Пхенчхан, это уже было не так принципиально. Саша по-прежнему тренируется, но из-за этой ситуации ему сложно было работать по максимуму. В следующие выходные он попробует выступить на этапе Кубка России. А дальше уже в зависимости от самочувствия решим по поводу его возвращения на Кубок мира. Как только он захочет и почувствует, что готов – он получит место в команде. (Наталья МАРЬЯНЧИК)