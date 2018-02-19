Маркус Крамер: "История про Сочи напоминает научную фантастику"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер в интервью "СЭ" рассказал о том, что он хотел бы продлить контракт после Олимпиады. При этом он подчеркнул, что решение будет принимать президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе​.

– Президент МОК Томас Бах ваш соотечественник, и вы можете судить о нем не только с точки зрения того, как он воспринимается в России.

- В Германии он находится под прессингом со стороны прессы. Прекрасно понимаю, что ему было сложно принять решение по нашей команде в Пхенчхане. Это действительно был непростой выбор. Но почему в результате этого выбора пострадали спортсмены? Насколько я понимаю из общения с нашими адвокатами, в конечном счете никто толком не знает, что там происходило в Сочи. Лично мне это скорее напоминает научную фантастику. Меня самого на той Олимпиаде не было, но все мои спортсмены говорят: никто не предлагал нам допинг, мы не сдавали заранее чистой мочи и даже не слышали ни о каких подменах. Я на сто процентов уверен, что они говорят правду.

– Вы не пожалели о своем решении работать в России? Ведь в том числе и ваша репутация оказалась под угрозой.

– Ни капли. Я знаю Легкова уже много лет. Я никогда в жизни не видел спортсмена, который тренировался бы с такой отдачей, как он. Он работает на каждой тренировке даже не на сто, а на сто десять процентов. Когда мне представилась возможность поработать с ним и с Ильей Черноусовым, я даже не сомневался.

– Кстати, о Черноусове. Как вы относитесь к словам Бородавко, который заподозрил его в клевете?

– Мы говорили об этом с Бородавко, и он утверждает, что журналисты его неправильно поняли. Для меня дико даже предположить нечто подобное. В прошлом году мы всерьез обсуждали, чтобы Черноусов стал тренироваться в моей группе. Мы встретились, я показал ему весь наш план сборов. Моим единственным условием было, чтобы он строго ему следовал. Вариант "на этот сбор поеду, а на следующий – нет" не устраивал, потому что тогда и другие спортсмены в группе захотели бы себе такие же условия.

– Черноусов в итоге сам отказался от работы с вами?

– Да, и я прекрасно его понимаю. У него семья в Швейцарии, маленький ребенок, жена-биатлонистка... Илья подумал несколько недель и сделал свой выбор. Никаких обид, это его жизнь и он имеет полное право поступать так, как считает нужным.

– Вы собираетесь продлить свой контракт после Олимпиады?

– Решение будет принимать Вяльбе, но лично меня все устраивает. Ваша команда правда стала для меня второй семьей. Не только спортсмены, но и сервис-бригада. Эти парни пашут по 12 часов в день, чтобы у нас были лучшие лыжи. Я был бы счастлив остаться и попытаться сделать вместе еще один шаг вперед. Шаг к тому, чтобы стать лучшими в мире. (Наталья МАРЬЯНЧИК)