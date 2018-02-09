Максим Вылегжанин: "Решение о продолжении карьеры приму после окончания сезона"

Российский лыжник Максим Вылегжанин признался, что не знает, продолжит ли карьеру после окончания нынешнего сезона. Он выразил разочарование по поводу отсутствия допуска на Олимпиаду-2018 и решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который оставил в силе решение МОК.

– Я это решение сегодня не выжидал, не наблюдал за тем, как его выносят. В этот момент я спал. С утра проснулся – смотрю, пропущенные звонки, – цитирует "Р-Спорт" Вылегжанина. – Посмотрел новости и все понял. Конечно, обидно и досадно. Но ладно, есть и другие гонки, будем готовиться. Конечно, хотелось поехать на Олимпиаду. Это была бы последняя Олимпиада в моей карьере. Поэтому особенно обидно!

Я был готов поехать в Корею, если бы был допуск. И все, кого я знаю, были готовы ехать на Олимпиаду сегодня вечером или завтра.

Конечно, сейчас встанет вопрос, что делать дальше – тренироваться к чемпионату мира или заканчивать карьеру, где-то за спортом себя уже проявлять. Для себя еще ничего не решил, это открытый для меня вопрос. Решение приму уже по окончании сезона.

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