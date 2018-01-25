Лыжники Япаров, Гафаров и Волженцев не получили приглашений МОК

Стали известны фамилии еще трех российских лыжников, которые не получили от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Это Дмитрий Япаров, Антон Гафаров и Станислав Волженцев. Все трое принимали участие в Играх-2014 в Сочи. Япаров стал там серебряным призером в составе эстафеты, Гафаров и Волженцев наград не завоевали. На недавнем этапе Кубка мира в Планице Гафаров стал 11-м в спринте;

Напомним, ранее МОК также не выдал приглашения для участия в Играх лидеру нашей лыжной сборной Сергею Устюгову. Еще большое число лыжников были пожизненно отстранены МОК от участия в Играх и теперь оспаривают это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. (Дмитрий СОМОВ)

Федерация лыжных гонок России: по предварительным данным Гафарова, Волженцева и Япарова нет в списке приглашенных на Олимпиаду-2018 //

Контрольный выстрел Баха. Как МОК издевается над Россией //

Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду