Лыжники Япаров, Гафаров и Волженцев не получили приглашений МОК

Стали известны фамилии еще трех российских лыжников, которые не получили от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане.
Это Дмитрий Япаров, Антон Гафаров и Станислав Волженцев. Все трое принимали участие в Играх-2014 в Сочи. Япаров стал там серебряным призером в составе эстафеты, Гафаров и Волженцев наград не завоевали. На недавнем этапе Кубка мира в Планице Гафаров стал 11-м в спринте;
Напомним, ранее МОК также не выдал приглашения для участия в Играх лидеру нашей лыжной сборной Сергею Устюгову. Еще большое число лыжников были пожизненно отстранены МОК от участия в Играх и теперь оспаривают это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. (Дмитрий СОМОВ)
Федерация лыжных гонок России: по предварительным данным Гафарова, Волженцева и Япарова нет в списке приглашенных на Олимпиаду-2018 //
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martys
Я не понимаю, почему МОК не отстранил всех россиян в декабре прошлого года, чего многие от него ждали. Так, по крайней мере, было бы логичнее и гуманнее. Уж лучше сразу отрубить голову, а не резать долго тело по частям. Понять политику МОК можно только в том случае, если его цель действительно как можно сильнее и больнее унизить Россию. Ничем другим объяснить отстранение от ОИ за несколько дней до их начала спортсменов, на которых даже сумасшедший Родченков пальцем не показал, невозможно!
13:46