Лыжник из Тонга: "Люди не видят тяжелой работы, а видят лишь парня в масле и с флагом"

Тонганец Пита Тауфатофуа примет участие в Олимпиаде-2018. Представитель небольшого государства Океании выполнил квалификационный норматив и станет первым тонганским лыжником-участником Игр.

Тауфатофуа - второй представитель Тонга на Белой Олимпиаде. Четыре года назад, в Сочи, в состязаниях саночников выступил Бруно Банани, занявший 32-е место из 39 участников.

История Тауфатофуа примечательна тем, что всего два года назад он принял участие в летней Олимпиаде-2016 в Рио в состязаниях тхэквондистов, где уступил в первом раунде.

Тем не менее, он смог запомниться публике необычным нарядом на церемониях открытия и закрытия Игр. Ему доверили честь нести национальный флаг Тонга, и Тауфатофуа подошел к делу весьма оригинально. Он вышел на стадион полуголым в национальном наряде тонганцев и ожерельем, к тому же намазавшись маслом.

Интересен и путь Тауфатофуа на Олимпиаду в Пхенчхан. Новоявленный лыжник не мог тренироваться на снегу, поскольку на Тонга его попросту нет. Вместо этого он вынужден был использовать лыжероллеры, а для финансирования поездок на отборочные турниры использовал систему краудфандинга (добровольных пожертвований от всех желающих).

Квалифицироваться ему удалось в последнюю попытку - на соревнованиях в Исландии.

- У меня было семь попыток, но каждый раз я терпел неудачу. Я делал все возможное, но мне не удавалось, и когда осталась последняя гонка, я подумал, что это конец света, - поделился своими переживаниями Тауфатофуа. - Я думал, что должен сделать все. Победа или слава. И я сделал все. Сейчас у меня проблемы с финансами, но я счастлив. Люди не видят тяжелой работы, которая предшествовала выступлению. Они просто видят парня в масле, который идет с флагом.