11:10 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Лыжница Седова рассказала про нападки в соцсетях из-за выступления под нейтральным флагом

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Российская лыжница Анастасия Седова отметила, что не отвечает на нападки в соцсетях по поводу выступления на Олимпийских играх-2018 под нейтральным флагом.

– Конечно, это угнетает, когда тебе говорят, что ты едешь под нейтральным флагом и не можешь защищать свою страну, - сказала Седова. - Сразу в соцсетях появились какие-то нападки, мол зачем они туда едут, раз не могут завоевать медалей. Но я, конечно, ничего не отвечаю. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Напомним, что Седова стала восьмой в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем. Другие представительницы России Анна Нечаевская и Алиса Жамбалова заняли 10-е и 17-е места соответственно.

Лыжи. Женская индивидуальная гонка. LIVE!
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Ну что, пора начинать.👯‍♀ #pyengchang2018 #улыбкавовсе32

Публикация от Sedova Nastya (@sedova_nastya) Фев 9, 2018 в 5:18 PST

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Разбанен досрочно

да не переживай так. флага нет, гимна нет, медалей нет. никто и не вспоминает даже.

12:22

xxx5

Настюха, ты на дураков то внимание не обращай !!! Болеем за вас !!!

12:01

sailor1990

Сколько же оторванных от реальности людей

11:55

rusfed 2.0

Вояки диванные

11:41

KuziakaPm

Дебилы, ... (с) Лавров.

11:38

МаратХ

"патриотам" следует завербоваться в ЧВК Вагнера и там с флагами ходить, а не мозги клевать спортсменам

11:18

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