Лыжница Седова рассказала про нападки в соцсетях из-за выступления под нейтральным флагом

Российская лыжница Анастасия Седова отметила, что не отвечает на нападки в соцсетях по поводу выступления на Олимпийских играх-2018 под нейтральным флагом.
– Конечно, это угнетает, когда тебе говорят, что ты едешь под нейтральным флагом и не можешь защищать свою страну, - сказала Седова. - Сразу в соцсетях появились какие-то нападки, мол зачем они туда едут, раз не могут завоевать медалей. Но я, конечно, ничего не отвечаю. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Напомним, что Седова стала восьмой в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем. Другие представительницы России Анна Нечаевская и Алиса Жамбалова заняли 10-е и 17-е места соответственно.
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Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Разбанен досрочно
да не переживай так. флага нет, гимна нет, медалей нет. никто и не вспоминает даже.
12:22
xxx5
Настюха, ты на дураков то внимание не обращай !!! Болеем за вас !!!
12:01
sailor1990
Сколько же оторванных от реальности людей
11:55
rusfed 2.0
Вояки диванные
11:41
KuziakaPm
Дебилы, ... (с) Лавров.
11:38
МаратХ
"патриотам" следует завербоваться в ЧВК Вагнера и там с флагами ходить, а не мозги клевать спортсменам
11:18