Лыжница Седова рассказала про нападки в соцсетях из-за выступления под нейтральным флагом

Российская лыжница Анастасия Седова отметила, что не отвечает на нападки в соцсетях по поводу выступления на Олимпийских играх-2018 под нейтральным флагом.

– Конечно, это угнетает, когда тебе говорят, что ты едешь под нейтральным флагом и не можешь защищать свою страну, - сказала Седова. - Сразу в соцсетях появились какие-то нападки, мол зачем они туда едут, раз не могут завоевать медалей. Но я, конечно, ничего не отвечаю. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Напомним, что Седова стала восьмой в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем. Другие представительницы России Анна Нечаевская и Алиса Жамбалова заняли 10-е и 17-е места соответственно.

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