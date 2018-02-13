Лыжница из Того: "Мне никогда не было так холодно"

Лыжница из Того Матильда-Амиви Петижан отказалась от общения с журналистами после завершения отборочных соревнований на Олимпиаде-2018, сославшись на низкую температуру. 23-летняя спортсменка в четвертьфинале заняла 59-е место и не вышла в 1/2 финала.

- Извините, я хочу в тепло, - сказала Петижан. - Мне никогда не было так холодно. (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, 12 февраля биатлонист Антон Бабиков по аналогичной причине отказался от общения с прессой - в гонке преследования на Играх-2018 российский спортсмен занял 40-е место.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

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