Лыжница из Того: "Мне никогда не было так холодно"

Лыжница из Того Матильда-Амиви Петижан отказалась от общения с журналистами после завершения отборочных соревнований на Олимпиаде-2018, сославшись на низкую температуру. 23-летняя спортсменка в четвертьфинале заняла 59-е место и не вышла в 1/2 финала.
- Извините, я хочу в тепло, - сказала Петижан. - Мне никогда не было так холодно. (Владимир ИВАНОВ)
Напомним, 12 февраля биатлонист Антон Бабиков по аналогичной причине отказался от общения с прессой - в гонке преследования на Играх-2018 российский спортсмен занял 40-е место.
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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Serenky25
Бабиков не из Того. Он из Папуа Новая Гвинея.
14:39 13 февраля
Roov
Бабиков тоже Того
14:01 13 февраля
индеец_Джо
Лыжи_Того -есть пустая трата бабла. Наверняка МОК проплатил.
13:50 13 февраля
iipetroff
Бабикову делает честь сравнение с лыжницей из Того...
13:45 13 февраля
shur
Я ничего не имею против такой экзотической лыжницы, а также иранки, но неужели бы наши неприглашенные Матвеева и Компания понизили уровень этих соревнований. Матвеева точно бы оказалась в шестерке.
13:36 13 февраля