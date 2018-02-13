13:28 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Лыжница из Того: "Мне никогда не было так холодно"

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Лыжница из Того Матильда-Амиви Петижан отказалась от общения с журналистами после завершения отборочных соревнований на Олимпиаде-2018, сославшись на низкую температуру.  23-летняя спортсменка в четвертьфинале заняла 59-е место и не вышла в 1/2 финала.

- Извините, я хочу в тепло, - сказала Петижан. - Мне никогда не было так холодно. (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, 12 февраля биатлонист Антон Бабиков по аналогичной причине отказался от общения с прессой - в гонке преследования на Играх-2018 российский спортсмен занял 40-е место.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Serenky25

Бабиков не из Того. Он из Папуа Новая Гвинея.

14:39 13 февраля

Roov

Бабиков тоже Того

14:01 13 февраля

индеец_Джо

Лыжи_Того -есть пустая трата бабла. Наверняка МОК проплатил.

13:50 13 февраля

iipetroff

Бабикову делает честь сравнение с лыжницей из Того...

13:45 13 февраля

shur

Я ничего не имею против такой экзотической лыжницы, а также иранки, но неужели бы наши неприглашенные Матвеева и Компания понизили уровень этих соревнований. Матвеева точно бы оказалась в шестерке.

13:36 13 февраля

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