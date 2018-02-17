Леонид Слуцкий: "Для меня бронза Спицова - приятная неожиданность"

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рад, что в стране, несмотря на сложную ситуацию, продолжают появляться звездные спортсмены. В качестве примера специалист привел лыжника Дениса Спицова, который на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане завоевал бронзу.

- Какая российская медаль больше всего вас "зацепила"?

- Наверное, Спицов.

- Почему?

- Все ждали Устюгова, говорили о Легкове, Вылегжанине. А тут молодой парень, который причем стабильно выступает (он был четвертым, здесь стал третьим) - большой молодец! Для меня это приятная неожиданность. А если еще вспомнить, как складывалась для него эта бронзовая гонка, как он отыгрывал отставание во второй половине дистанции, то он, конечно, заслуживает уважения. Очень приятно, что у нас продолжают рождаться звезды даже в такой сложной ситуации. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, у сборной России в общей сложности 9 медалей, из них семь - бронзовые и две - серебряные.

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