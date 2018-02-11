Легков поздравил Спицова с четвертым местом в скиатлоне

Российский лыжник Александр Легков, который был не допущен МОК до участия в Олимпийских играх-2018, поздравил Дениса Спицова с четвертым местом в скиатлоне.

"Поздравляю Дениса Спицова с сильным выступлением в скиатлоне! В конце ноября мы вместе тренировались в Давосе и день ото дня виден был его прогресс в подготовке к Олимпийским Играм. Отличная смена ! Передаю эстафету Денису, победы впереди", - написал на своей странице в Инстаграме Легков.

Напомним, что первое место занял норвежец Симен Крюгер. Следом расположились его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунн.

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