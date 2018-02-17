Ларьков, Большунов, Червоткин и Спицов выступят в эстафете на Олимпиаде

Определился состав мужской сборной России по лыжным гонкам на эстафету на Олимпиаде в Пхенчхане, которая пройдет 18 февраля. В состав эстафетной четверки вошли Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

Первые два этапа пройдут в классическом стиле, следующие – в свободном. Каждый этап имеет протяженность 10 км.

Напомним, что на этой Олимпиаде Большунов завоевал бронзовую медаль в спринте, а Спицов – в индивидуальной гонке. (Владимир ИВАНОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018