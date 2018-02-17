13:03 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Ларьков, Большунов, Червоткин и Спицов выступят в эстафете на Олимпиаде

6

Определился состав мужской сборной России по лыжным гонкам на эстафету на Олимпиаде в Пхенчхане, которая пройдет 18 февраля. В состав эстафетной четверки вошли Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

Первые два этапа пройдут в классическом стиле, следующие – в свободном. Каждый этап имеет протяженность 10 км.

Напомним, что на этой Олимпиаде Большунов завоевал бронзовую медаль в спринте, а Спицов – в индивидуальной гонке. (Владимир ИВАНОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Опрос

Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
голосовать
6
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Красноармеец К

Интересно в каком состоянии Червоткин. И нужно глянуть расстановку норгов. Клебо на последний поставят или Крюгера?

20:33 17 февраля

npokypop_6apcyk

Ларькова поставили от безысходности. Первые два этапа - классические, а у нас всего два хороших классиста в сборной и есть - Ларьков и Большунов, так что выбора у тренеров не было. Червоткин очевидно отдаёт предпочтение коньковому ходу, Спицов тоже. Так что если первый этап не провалим, будем в призах.

16:00 17 февраля

grechka2103

Боюсь за Ларькова. Как бы сразу не отвалились.

14:34 17 февраля

zeromanj

Откровенно говоря странная расстановка... Спицову может габаритов не хватить, если будет контактный финиш. Надежда на убегающую эстафету?) Чета я сомневаюсь, что астматики отвалятся.

14:32 17 февраля

Красноармеец К

А как у Дениса с финишем? Думал Червоткина на 2-ой поставят, а потом Спицов-Большунов

13:43 17 февраля

dv2205

будет золото

13:28 17 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!