Ларьков, Большунов, Червоткин и Спицов выступят в эстафете на Олимпиаде

Определился состав мужской сборной России по лыжным гонкам на эстафету на Олимпиаде в Пхенчхане, которая пройдет 18 февраля. В состав эстафетной четверки вошли Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.
Первые два этапа пройдут в классическом стиле, следующие – в свободном. Каждый этап имеет протяженность 10 км.
Напомним, что на этой Олимпиаде Большунов завоевал бронзовую медаль в спринте, а Спицов – в индивидуальной гонке. (Владимир ИВАНОВ)
Красноармеец К
Интересно в каком состоянии Червоткин. И нужно глянуть расстановку норгов. Клебо на последний поставят или Крюгера?
20:33 17 февраля
npokypop_6apcyk
Ларькова поставили от безысходности. Первые два этапа - классические, а у нас всего два хороших классиста в сборной и есть - Ларьков и Большунов, так что выбора у тренеров не было. Червоткин очевидно отдаёт предпочтение коньковому ходу, Спицов тоже. Так что если первый этап не провалим, будем в призах.
16:00 17 февраля
grechka2103
Боюсь за Ларькова. Как бы сразу не отвалились.
14:34 17 февраля
zeromanj
Откровенно говоря странная расстановка... Спицову может габаритов не хватить, если будет контактный финиш. Надежда на убегающую эстафету?) Чета я сомневаюсь, что астматики отвалятся.
14:32 17 февраля
Красноармеец К
А как у Дениса с финишем? Думал Червоткина на 2-ой поставят, а потом Спицов-Большунов
13:43 17 февраля
dv2205
будет золото
13:28 17 февраля