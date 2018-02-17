Крюков - российским лыжницам: "Не останавливайтесь, рвите их на части, пусть они запомнят каждую из вас"

Лыжник Никита Крюков в своем Инстаграме поздравил Анну Нечаевскую, Наталью Непряеву, Юлию Белорукову и Анастасию Седову с бронзовой наградой на Олимпийских играх-2018. Напомним, сегодня российские лыжницы завоевали бронзовую медаль в эстафете. Первой стала команда Норвегии, серебро – у Швеции.

"Девчули наши, вы просто большие умнички! Это невероятно, это просто как сон, вы переписываете историю сегодня ! Какие же вы молодцы, сегодня вы показали себя одной могучей командой! Не останавливайтесь, рвите их на части, и пусть они запомнят каждую из вас", – написал Крюков.