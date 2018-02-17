21:09 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Крюков - российским лыжницам: "Не останавливайтесь, рвите их на части, пусть они запомнят каждую из вас"

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Лыжник Никита Крюков в своем Инстаграме поздравил Анну Нечаевскую, Наталью Непряеву, Юлию Белорукову и Анастасию Седову с бронзовой наградой на Олимпийских играх-2018. Напомним, сегодня российские лыжницы завоевали бронзовую медаль в эстафете. Первой стала команда Норвегии, серебро – у Швеции.

"Девчули наши, вы просто большие умнички! Это невероятно, это просто как сон, вы переписываете историю сегодня ! Какие же вы молодцы, сегодня вы показали себя одной могучей командой! Не останавливайтесь, рвите их на части, и пусть они запомнят каждую из вас", – написал Крюков.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (8)
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fcsmfan

Никак не пойму, почему в СЭ все время пишут, что мы всех порвали, а мы на 19 месте в командном зачете?!

22:18 17 февраля

sergs1

Стал депутатом, начал трепать языком

22:11 17 февраля

Джон....Сильвер

Только золотым медалям можно петь такие реферамбры! Почему наши лыжницы не могут взять золото? Это, что, из области фантастики?

22:05 17 февраля

Жора_Фридман

переписывают историю? за ето в нашем с вами кодексе статья есть вапщета

21:55 17 февраля

lapp

Зачем рвать, забрать винтовку у Акимовой, она всё равно ей пользоваться не умеет, и .....)))

21:49 17 февраля

IRB

Вот растет нормальная сборная, зачем им это в головы вбивать...

21:41 17 февраля

Boleijj protiv

Уже порвали, 10 золотых взяли.

21:22 17 февраля

Gonzo_7

Еще один патриотичный реваншист

21:22 17 февраля

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