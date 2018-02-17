Крюков - российским лыжницам: "Не останавливайтесь, рвите их на части, пусть они запомнят каждую из вас"

Лыжник Никита Крюков в своем Инстаграме поздравил Анну Нечаевскую, Наталью Непряеву, Юлию Белорукову и Анастасию Седову с бронзовой наградой на Олимпийских играх-2018. Напомним, сегодня российские лыжницы завоевали бронзовую медаль в эстафете. Первой стала команда Норвегии, серебро – у Швеции.
"Девчули наши, вы просто большие умнички! Это невероятно, это просто как сон, вы переписываете историю сегодня ! Какие же вы молодцы, сегодня вы показали себя одной могучей командой! Не останавливайтесь, рвите их на части, и пусть они запомнят каждую из вас", – написал Крюков.
Девчули наши, вы просто большие умнички!😘😘😘😘 Это невероятно, это просто как сон, вы переписываете историю сегодня ! Какие же вы молодцы, сегодня вы показали себя одной могучей командой! Не останавливайтесь, рвите их на части и пусть они запомнят каждую из вас @natali_nepryaeva @yulia_belorukova @sedova_nastya @necha2108 #мыкоманда #знайнаших
fcsmfan
Никак не пойму, почему в СЭ все время пишут, что мы всех порвали, а мы на 19 месте в командном зачете?!
22:18 17 февраля
sergs1
Стал депутатом, начал трепать языком
22:11 17 февраля
Джон....Сильвер
Только золотым медалям можно петь такие реферамбры! Почему наши лыжницы не могут взять золото? Это, что, из области фантастики?
22:05 17 февраля
Жора_Фридман
переписывают историю? за ето в нашем с вами кодексе статья есть вапщета
21:55 17 февраля
lapp
Зачем рвать, забрать винтовку у Акимовой, она всё равно ей пользоваться не умеет, и .....)))
21:49 17 февраля
IRB
Вот растет нормальная сборная, зачем им это в головы вбивать...
21:41 17 февраля
Boleijj protiv
Уже порвали, 10 золотых взяли.
21:22 17 февраля
Gonzo_7
Еще один патриотичный реваншист
21:22 17 февраля