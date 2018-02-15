"Красивый поступок!" Американский тренер помог российскому лыжнику Виценко

Тренер сборной США по лыжным гонкам Мэтт Уиткомб в интервью RT отметил, что был рад помочь россиянину Алексею Виценко, который упал по ходу четвертьфинала лыжного спринта на Олимпиаде-2018. Специалист расстроился, что Виценко из-за падения не смог показать хороший результат.

– Перед последним подъемом несколько участников гонки пережили досадное падение, - рассказал Уиткомб. - Это случилось после того как они вышли на первый большой спуск. Там был и наш лыжник, Симеон Хэмилтон. Увидев его падение, я подбежал к трассе: понимал, что кому-нибудь, возможно, понадобится моя помощь и надо будет подать палки. Хэмилтон был в порядке. Мы помогли ему возобновить гонку, и он понесся вверх по склону.

И тут я увидел Алексея Виценко – он был с одной лыжей, вторая уже летела вниз по трассе. К счастью, я оказался поблизости. Вот и все. Знаете, я рад, что оказался ему полезным, – всегда приятно помочь кому-нибудь из другой команды. Жаль, что падение отняло у Алексея столько времени: ведь в квалификации он занял 14-е место и казалось, что он может дойти и до финала, – но… В спринте такое порой случается.

– А вы сразу поняли, кто именно упал, и из какой команды?

– Я сразу узнал форму россиян, но не исключал, что это Александр Панжинский: они похожи по габаритам, он тоже человек рослый. Сомнений, что это кто-то из россиян, не было. Либо Алексей, либо Александр.

– Сколько времени прошло между падением Виценко и моментом, когда вы оказались возле него?

– Несколько секунд, не больше. Но точно я не знаю – ведь до сих пор даже не смотрел запись трансляции. Но видели другие. Мне звонили друзья из США и говорили: "Ой, а я видел, как ты помог встать русскому лыжнику. Красивый поступок!" Все это произошло очень быстро. Но, к сожалению, для Алексея, в спринте подобной задержки достаточно, чтобы выбыть из гонки.

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