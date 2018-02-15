"Красивый поступок!" Американский тренер помог российскому лыжнику Виценко

Тренер сборной США по лыжным гонкам Мэтт Уиткомб в интервью RT отметил, что был рад помочь россиянину Алексею Виценко, который упал по ходу четвертьфинала лыжного спринта на Олимпиаде-2018. Специалист расстроился, что Виценко из-за падения не смог показать хороший результат.
– Перед последним подъемом несколько участников гонки пережили досадное падение, - рассказал Уиткомб. - Это случилось после того как они вышли на первый большой спуск. Там был и наш лыжник, Симеон Хэмилтон. Увидев его падение, я подбежал к трассе: понимал, что кому-нибудь, возможно, понадобится моя помощь и надо будет подать палки. Хэмилтон был в порядке. Мы помогли ему возобновить гонку, и он понесся вверх по склону.
И тут я увидел Алексея Виценко – он был с одной лыжей, вторая уже летела вниз по трассе. К счастью, я оказался поблизости. Вот и все. Знаете, я рад, что оказался ему полезным, – всегда приятно помочь кому-нибудь из другой команды. Жаль, что падение отняло у Алексея столько времени: ведь в квалификации он занял 14-е место и казалось, что он может дойти и до финала, – но… В спринте такое порой случается.
– А вы сразу поняли, кто именно упал, и из какой команды?
– Я сразу узнал форму россиян, но не исключал, что это Александр Панжинский: они похожи по габаритам, он тоже человек рослый. Сомнений, что это кто-то из россиян, не было. Либо Алексей, либо Александр.
– Сколько времени прошло между падением Виценко и моментом, когда вы оказались возле него?
– Несколько секунд, не больше. Но точно я не знаю – ведь до сих пор даже не смотрел запись трансляции. Но видели другие. Мне звонили друзья из США и говорили: "Ой, а я видел, как ты помог встать русскому лыжнику. Красивый поступок!" Все это произошло очень быстро. Но, к сожалению, для Алексея, в спринте подобной задержки достаточно, чтобы выбыть из гонки.
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Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/481879-trener-usa-o-pomoschi-rossiiskoi-komande
vada
Есть люди, а есть зомбированные. Вот и все. И в любой стране так.
23:02 15 февраля
sf060777
Красивый поступок... Это нормальный поступок!!!..
22:50 15 февраля
inspire
Виценко там не падал, не запомнил, кто был второй кроме пиндоса, но упали они практически на правую лыжу Виценко, но он вроде как то по быстренькому выдернул ее и вроде побежал ... потом показывают тройку первых и просвет, я весь в непонятках, Губер как обычно орет всякую ахинею, типа Виценко упал, и только потом показывают Виценко спиной по ходу, а пиндос тащит ему лыжу ... видимо пока он ее выдергивал при падении пиндоса с кем то, то крепление слегка ослабло а затем и расстегнулось
17:03 15 февраля
rusfed 2.0
А местные (честные) пропагандисты закрыли на это глаза. Ибо промолчал не значит соврал
16:37 15 февраля