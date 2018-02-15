16:33 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

"Красивый поступок!" Американский тренер помог российскому лыжнику Виценко

Тренер сборной США по лыжным гонкам Мэтт Уиткомб был рад помочь россиянину Алексею Виценко. Фото AFP
Тренер сборной США по лыжным гонкам Мэтт Уиткомб был рад помочь россиянину Алексею Виценко. Фото AFP
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Тренер сборной США по лыжным гонкам Мэтт Уиткомб в интервью RT отметил, что был рад помочь россиянину Алексею Виценко, который упал по ходу четвертьфинала лыжного спринта на Олимпиаде-2018. Специалист расстроился, что Виценко из-за падения не смог показать хороший результат.

 
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– Перед последним подъемом несколько участников гонки пережили досадное падение, - рассказал Уиткомб. - Это случилось после того как они вышли на первый большой спуск. Там был и наш лыжник, Симеон Хэмилтон. Увидев его падение, я подбежал к трассе: понимал, что кому-нибудь, возможно, понадобится моя помощь и надо будет подать палки. Хэмилтон был в порядке. Мы помогли ему возобновить гонку, и он понесся вверх по склону.

И тут я увидел Алексея Виценко – он был с одной лыжей, вторая уже летела вниз по трассе. К счастью, я оказался поблизости. Вот и все. Знаете, я рад, что оказался ему полезным, – всегда приятно помочь кому-нибудь из другой команды. Жаль, что падение отняло у Алексея столько времени: ведь в квалификации он занял 14-е место и казалось, что он может дойти и до финала, – но… В спринте такое порой случается.

– А вы сразу поняли, кто именно упал, и из какой команды?

– Я сразу узнал форму россиян, но не исключал, что это Александр Панжинский: они похожи по габаритам, он тоже человек рослый. Сомнений, что это кто-то из россиян, не было. Либо Алексей, либо Александр.

– Сколько времени прошло между падением Виценко и моментом, когда вы оказались возле него?

– Несколько секунд, не больше. Но точно я не знаю – ведь до сих пор даже не смотрел запись трансляции. Но видели другие. Мне звонили друзья из США и говорили: "Ой, а я видел, как ты помог встать русскому лыжнику. Красивый поступок!" Все это произошло очень быстро. Но, к сожалению, для Алексея, в спринте подобной задержки достаточно, чтобы выбыть из гонки.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 //
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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/481879-trener-usa-o-pomoschi-rossiiskoi-komande

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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vada

Есть люди, а есть зомбированные. Вот и все. И в любой стране так.

23:02 15 февраля

sf060777

Красивый поступок... Это нормальный поступок!!!..

22:50 15 февраля

inspire

Виценко там не падал, не запомнил, кто был второй кроме пиндоса, но упали они практически на правую лыжу Виценко, но он вроде как то по быстренькому выдернул ее и вроде побежал ... потом показывают тройку первых и просвет, я весь в непонятках, Губер как обычно орет всякую ахинею, типа Виценко упал, и только потом показывают Виценко спиной по ходу, а пиндос тащит ему лыжу ... видимо пока он ее выдергивал при падении пиндоса с кем то, то крепление слегка ослабло а затем и расстегнулось

17:03 15 февраля

rusfed 2.0

А местные (честные) пропагандисты закрыли на это глаза. Ибо промолчал не значит соврал

16:37 15 февраля

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