Иранская лыжница: "У нас снега почти не бывает. Как я готовилась? Бегала!"

Лыжница Саманех Бейрами Бахер, выступившая в роли знаменосца сборной Ирана на церемонии открытия Олимпиады-2018, сказала, что на Играх в Пхенчхане для нее главное - это участие. 26-летняя спортсменка отметила, что готовилась к соревнованиям в Корее два года.

Отметим, что Бахер не смогла выйти в полуфинал олимпийских соревнований, заняв последнее, 68-е место.

- Я семь лет катаюсь на лыжах, но это мои первые Олимпийские игры, - сказала Бахер. - Тут очень круто! Для меня главное - участие. Совсем не важно, какой я стала. Последней? Ничего. В Иране зима бывает три месяца в году, а в этом – и вовсе два. Поэтому тренироваться сложно. К сожалению, возможности готовиться в Европе у меня нет. Дорого. Очень! А в Тегеране снега мы почти не видим.

- И что вы делаете?

- Бегаю (смеется).

- Как вам погодка здесь?

- Тут очень-очень холодно.

- Почему вы решили заняться лыжами?

- Люблю спорт. Раньше я занималась плаванием, выигрывала золотую и две бронзовые медали на Исламских играх. Но потом мне захотелось попробовать себя в лыжах. Это весело!

- Кто вас поддерживает? Государство?

- Я не очень популярный спортсмен в Иране. Да что там – меня вообще никто не знает (смеется). Федерация поддерживает меня экипировкой, но все остальное – семья. Сюда я тоже приехала благодаря федерации.

- Подготовка дорого обходится?

- Да.

- Лыжи – ваше основное занятие?

- Я архитектор и ассистент профессора в университете.

- Ваша мечта в спорте?

- Я не знаю. Моей главной целью, к которой я шла два года, было участие здесь. Что теперь – вопрос. Не знаю, что будет дальше.

- Это же вы несли флаг Ирана на открытии Олимпиады?

- Да! Это было очень круто! В прошлом у меня было очень много тяжелых дней, я часто плакала. Не так давно я потеряла маму. И когда шла по олимпийскому стадиону с флагом своей страны, думала о ней. (Владимир ИВАНОВ)

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

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