16:19 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Губерниев - о российских лыжницах: "Красная машина Елены Вяльбе!!!"

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев с восхищением отозвался о женской сборной России по лыжным гонкам. Российские лыжницы на Олимпиаде завоевали бронзу в эстафете, первую эстафетную медаль за 12 лет.

"Девоньки! Какие же вы молодцы! Люблю и горжусь! Наталья НепряеваЮлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская! Красная машина Елены Вяльбе! Завтра побегут мужики эстафету! Даешь золото! Лыжники и лыжницы России - команда моей мечты!" - написал Губерниев в Инстаграме.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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alex lav

Если возьмут медаль в слаломе- главпатриет внезапно вспомнит, что и он в третьем классе прыгал с горки.

19:35 17 февраля

pojarniy

Ты теперь полюбил лыжи, ну и проститутка Губер, а как же Зайка с мужской мочой, как остальные биотонисты, почувствовал могут ввалить за коменты про биатлон, перекинулся.

17:50 17 февраля

PallMall

скорее кирпичная

16:45 17 февраля

IRB

Губерник кажись из биатлона в лыжную тусовку собрался... Мосты наводит...

16:35 17 февраля

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