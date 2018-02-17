Губерниев - о российских лыжницах: "Красная машина Елены Вяльбе!!!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев с восхищением отозвался о женской сборной России по лыжным гонкам. Российские лыжницы на Олимпиаде завоевали бронзу в эстафете, первую эстафетную медаль за 12 лет.
"Девоньки! Какие же вы молодцы! Люблю и горжусь! Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская! Красная машина Елены Вяльбе! Завтра побегут мужики эстафету! Даешь золото! Лыжники и лыжницы России - команда моей мечты!" - написал Губерниев в Инстаграме.
alex lav
Если возьмут медаль в слаломе- главпатриет внезапно вспомнит, что и он в третьем классе прыгал с горки.
19:35 17 февраля
pojarniy
Ты теперь полюбил лыжи, ну и проститутка Губер, а как же Зайка с мужской мочой, как остальные биотонисты, почувствовал могут ввалить за коменты про биатлон, перекинулся.
17:50 17 февраля
PallMall
скорее кирпичная
16:45 17 февраля
IRB
Губерник кажись из биатлона в лыжную тусовку собрался... Мосты наводит...
16:35 17 февраля