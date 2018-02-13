19:31 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Губернатор Брянской области поздравил Большунова с бронзой Олимпиады

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил российского лыжника Александра Большунова с бронзовой медалью в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане. Большунов, которому глава региона отправил поздравительную телеграмму, является уроженцем Брянской области.

– Наш земляк показал всем характер русского человека, – говорится в заявлении Богомаза на официальном сайте правительства Брянской области. – Его отец и тренер вырастил в глубинке настоящий талант.

 Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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Дополнительная информация

http://www.bryanskobl.ru/news/2018/02/13/7848

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Grey Owl

как же достали вы со своей олимпиадой!.

21:01 13 февраля

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