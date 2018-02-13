Губернатор Брянской области поздравил Большунова с бронзой Олимпиады

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил российского лыжника Александра Большунова с бронзовой медалью в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане. Большунов, которому глава региона отправил поздравительную телеграмму, является уроженцем Брянской области.
– Наш земляк показал всем характер русского человека, – говорится в заявлении Богомаза на официальном сайте правительства Брянской области. – Его отец и тренер вырастил в глубинке настоящий талант.
Grey Owl
как же достали вы со своей олимпиадой!.
21:01 13 февраля