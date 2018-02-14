Готова ли Вяльбе возглавить российский биатлон? Отвечает легендарная лыжница

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что не готова возглавить еще и федерацию биатлона. Она добавила, что ей сначала нужно разобраться с проблемами в своей федерации.

– Сейчас с новой силой возобновились разговоры, что такому человеку, как вы, нужно отдать еще и биатлон.

– Не-не, ребят. Заканчивайте. Я очень люблю биатлонистов, биатлон, но мне бы еще со своей федерацией справиться, – сказала Вяльбе. – Знаете, сколько у нас еще проблем? Выши крыши! Вот если разберем, можно будет еще о чем-то думать.

Спасибо, конечно, таким доверчивым болельщикам, которые верят, что я потяну и биатлон. Но давайте начистоту – я же там ничего не понимаю. Там совсем другая кухня. (Владимир ИВАНОВ)

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