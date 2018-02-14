Готова ли Вяльбе возглавить российский биатлон? Отвечает легендарная лыжница

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что не готова возглавить еще и федерацию биатлона. Она добавила, что ей сначала нужно разобраться с проблемами в своей федерации.
– Сейчас с новой силой возобновились разговоры, что такому человеку, как вы, нужно отдать еще и биатлон.
– Не-не, ребят. Заканчивайте. Я очень люблю биатлонистов, биатлон, но мне бы еще со своей федерацией справиться, – сказала Вяльбе. – Знаете, сколько у нас еще проблем? Выши крыши! Вот если разберем, можно будет еще о чем-то думать.
Спасибо, конечно, таким доверчивым болельщикам, которые верят, что я потяну и биатлон. Но давайте начистоту – я же там ничего не понимаю. Там совсем другая кухня. (Владимир ИВАНОВ)
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torpedon_
Будущий министр спорта РФ!! Не буду удивлен, что к Пекину 2022 она займет эту должность.
12:18
Dr. XuMuK
Оставьте человека на своем месте.
12:14
nailsh78
Сержант из любого профессора может сделать человека к любому сроку за любое время ) .
12:14
alex-ls
не надо понимать, только сделай так чтобы они бежали, а уж попасть пару раз в году с помощью ветра как-нибудь уж смогут! :)
12:01
rusfed 2.0
Вопрос-то не в Вяльбе, а в системе. Вяльбе - супер-профи, работающая на своем месте. Но как свои кресла получили Кравцов, Мутко, Медведев и далее везде? И это только с спорте. Конструкторское бюро Воронежского авиастроительного завода, чей самолет на днях упал, возглавляет сын Рогозина, 30 с небольшим лет, окончивший институт статистики. Но проще обсуждать биатлон, да.
12:00
Весёлый©
Но производство борщей не зависит от кухни!
11:54
higagy
А вот некоему вице-премьеру непонимание механизмов в спорте совсем не мешает обвешиваться должностями.
11:52
dv2205
хотел бы чтобы она возглавила ОКР
11:50