11:42 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Готова ли Вяльбе возглавить российский биатлон? Отвечает легендарная лыжница

Елена ВЯЛЬБЕ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Елена ВЯЛЬБЕ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что не готова возглавить еще и федерацию биатлона. Она добавила, что ей сначала нужно разобраться с проблемами в своей федерации.

– Сейчас с новой силой возобновились разговоры, что такому человеку, как вы, нужно отдать еще и биатлон.

– Не-не, ребят. Заканчивайте. Я очень люблю биатлонистов, биатлон, но мне бы еще со своей федерацией справиться, – сказала Вяльбе. – Знаете, сколько у нас еще проблем? Выши крыши! Вот если разберем, можно будет еще о чем-то думать.

Спасибо, конечно, таким доверчивым болельщикам, которые верят, что я потяну и биатлон. Но давайте начистоту – я же там ничего не понимаю. Там совсем другая кухня. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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torpedon_

Будущий министр спорта РФ!! Не буду удивлен, что к Пекину 2022 она займет эту должность.

12:18

Dr. XuMuK

Оставьте человека на своем месте.

12:14

nailsh78

Сержант из любого профессора может сделать человека к любому сроку за любое время ) .

12:14

alex-ls

не надо понимать, только сделай так чтобы они бежали, а уж попасть пару раз в году с помощью ветра как-нибудь уж смогут! :)

12:01

rusfed 2.0

Вопрос-то не в Вяльбе, а в системе. Вяльбе - супер-профи, работающая на своем месте. Но как свои кресла получили Кравцов, Мутко, Медведев и далее везде? И это только с спорте. Конструкторское бюро Воронежского авиастроительного завода, чей самолет на днях упал, возглавляет сын Рогозина, 30 с небольшим лет, окончивший институт статистики. Но проще обсуждать биатлон, да.

12:00

Весёлый©

Но производство борщей не зависит от кухни!

11:54

higagy

А вот некоему вице-премьеру непонимание механизмов в спорте совсем не мешает обвешиваться должностями.

11:52

dv2205

хотел бы чтобы она возглавила ОКР

11:50

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