Глеб Ретивых: "Всю жизнь я считал, что спорт и справедливость - синонимы..."

Российский лыжник Глеб Ретивых отметил, что решение МОК не приглашать его на Олимпийские игры в Пхенчхане несправедливо. По его словам, он абсолютно чистый спортсмен.

- Тяжело осознать, что цель всей жизни может не осуществиться из-за необъяснимых обстоятельств, - написал Ретивых в Инстаграме. - Всю жизнь я считал, что спорт и справедливость – синонимы, что в нем нет политики. Остается только верить в бога, надеяться, что ситуация поменяет свое русло.



У каждого спортсмена есть мечта, цель в жизни – стать олимпийским чемпионом. Это и моя цель. Столько лет отдавать жизнь спорту, проходить через трудности, боль, страдание, чтобы достичь желаемого. А тебя лишают этого без объяснений. За свою карьеру я сдал около 100 проб, все они чистые, я – чистый спортсмен. Россия – чистая. Спасибо всем за поддержку.