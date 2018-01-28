Российский лыжник Глеб Ретивых отметил, что решение МОК не приглашать его на Олимпийские игры в Пхенчхане несправедливо. По его словам, он абсолютно чистый спортсмен.
- Тяжело осознать, что цель всей жизни может не осуществиться из-за необъяснимых обстоятельств, - написал Ретивых в Инстаграме. - Всю жизнь я считал, что спорт и справедливость – синонимы, что в нем нет политики. Остается только верить в бога, надеяться, что ситуация поменяет свое русло.
У каждого спортсмена есть мечта, цель в жизни – стать олимпийским чемпионом. Это и моя цель. Столько лет отдавать жизнь спорту, проходить через трудности, боль, страдание, чтобы достичь желаемого. А тебя лишают этого без объяснений. За свою карьеру я сдал около 100 проб, все они чистые, я – чистый спортсмен. Россия – чистая. Спасибо всем за поддержку.
Тяжело осознать что цель всей своей жизни может не осуществиться из-за необъяснимых обстоятельств. Всю жизнь я считал, что спорт и справедливость синонимы, что в нём нет политики.Остается только верить в Бога,надеется что ситуация поменяет своё русло.У каждого спортсмена есть мечта,цель в жизни-Стать Олимпийским Чемпионом.Это и моя цель.Столько лет отдавать жизнь спорту,проходить через трудности,боль,страдание что бы достичь желаемого.А тебя лишают этого без объяснений.За свою карьеру я сдал около 100 проб,все они чистые, я чистый спортсмен.Россия чистая.Спасибо всем за поддержку. @trifanov @guberniev_dmitry @am__romanov #россиячистая #россиясила #россия #чистыйспортсмен @russianskiteam
джей
Бах - продажная спортивная марионетка США !!!
18:20
Анти жив
ГЛЕБ РЕТИВЫХ: "ВСЮ ЖИЗНЬ Я СЧИТАЛ, ЧТО СПОРТ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ - СИНОНИМЫ..."---------------------------------------------------------------------А господин Мутко так не считает.
13:22
miker65
Глеб, у нас Шубенкова с Кучиной Олимпиады лишили полтора года назад. А ребята всю жизнь тренируются только у своих детских тренеров...
13:15
Ded vsegda odet
Будут синонимом , когда официально в спорте высших достижений разрешат допинг всем . Вот тогда будет честно и справедливо. А так всё от лукавого. Все тренируются в равных условиях. Только один попался, он на допинге показывает результат, а второй такой же результат типа упорными тренировками.
12:41
kolos249
А вот отказался бы он от Родины, флага и гимна за допуск на ОИ? Его коллеги нейтральные отказались дружно, все 169 человек.
12:22
alex160554
Интересно: Глеб Ретивых поминает Бога с большой буквы, а журналисты СЭ - с маленькой!
12:21
Serenky25
Передай привет министру образования, что Вас так учили. С 1-го класса готовили к ЕГ, а остальное пофигу.
12:18