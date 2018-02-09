Евгения Шаповалова: "Буду болеть за наших. Даже таким составом Россия покажет, на что способна"

Российская лыжница Евгения Шаповалова будет поддерживать сборную на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Напомним, что выездная панель CAS (CAS ad hoc) отклонила апелляции 47 спортсменов и тренеров на решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018. В их число вошла и Шаповалова.

- Я буду болеть за наших – и не только за лыжников, но и за всю страну, - цитирует "Р-Спорт" Шаповалову. - Конечно, хочется, чтобы наши доказали, что мы можем побеждать, хотя в Корею приехали всего 168 российских спортсменов. Ничего, я думаю, даже этим составом Россия покажет, на что она способна.

Представляю, насколько тяжело сейчас нашим ребятам в Корее. Насколько я слышала, их допинг-офицеры мучают, гоняются за нашими спортсменами. Даже на тренировку по-человечески сходить не дают! Почему они так делают, понять не могу. Видимо, это тоже способ давления. Конечно, все это унизительно.

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