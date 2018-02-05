Евгения Шаповалова: "Будем обращаться в ad hoс панель CAS. Надо цепляться за все, что возможно"

Российская лыжница Евгения Шаповалова считает, что представители МОК должны были порадоваться оправданию российских спортсменов CAS и поддержать это решение. Она также отметила, что решение о недопуске 15 россиян до Олимпиады не стало неожиданностью.

– МОК отклонил запрос ОКР допустить до Олимпиады оправданных спортсменов. Планируете ли вы обращаться в ad hoс панель CAS (выездная панель CAS, которая рассматривает дела в ускоренном порядке. - Прим. "СЭ") в Пхенчхане?

– Конечно, мы планируем бороться дальше. Каждая попытка – не пытка. Хотя в нашем случае пытка, – сказала Шаповалова. – Надо цепляться за все, что возможно, и бороться до конца.

– Само решение МОК не стало неожиданностью?

– Этого стоило ожидать после того, как нас дисквалифицировали, а потом высказывали недовольство решением CAS оправдать россиян. Конечно, обидно, когда пересекаются спорт и политика. Считаю, что представители МОК должны были порадоваться, что спортсмены оказались чистыми и поддержать это. А оказалось, что они недовольны тем, что ничего запрещенного не принимали. Они готовы биться дальше для того, чтобы снова нас дисквалифицировать. Это абсурд.

– Планируете лететь в Корею?

– Планирую. Но время уходит. Моя гонка пройдет 13 февраля. Сами понимаете, что это часовой интервал, акклиматизация. Это же все не так быстро. Где я буду ожидать решения панели CAS, в России или в Корее, пока не могу сказать. Это решит руководство нашей федерации.

– В каком вы сейчас настроении в связи с последними событиями?

– В отличном. CAS подарил нам второе рождение. Мы тренируемся несмотря ни на что. Есть и другие соревнования. Бог с ней с Олимпиадой, если не получится выступить. На этом жизнь не заканчивается. Готовимся дальше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)