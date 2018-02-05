Елена Вяльбе: "Убеждена, что сам Бах решения не принимает"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что решения в МОК принимают спонсоры. Сегодня комиссия МОК под руководством Валери Фурнерон отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданных CAS, в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде в Корее.

– Года четыре назад я думала, что МОК – спортивная организация. Теперь я в этом сильно сомневаюсь. Я убеждена, что сам Бах решения не принимает. Кто их принимает? Наверное, спонсоры.

(Владимир ИВАНОВ)

Решение МОК: циничное убийство //

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