15:10 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Елена Вяльбе: "Убеждена, что сам Бах решения не принимает"


Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что решения в МОК принимают спонсоры. Сегодня комиссия МОК под руководством Валери Фурнерон отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданных CAS, в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде в Корее.

– Года четыре назад я думала, что МОК – спортивная организация. Теперь я в этом сильно сомневаюсь. Я убеждена, что сам Бах решения не принимает. Кто их принимает? Наверное, спонсоры.
(Владимир ИВАНОВ)

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