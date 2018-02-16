Елена Вяльбе: "Сегодняшняя медаль Спицова – самая неожиданная для меня"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает заслуженной завоеванную Денисом Спицовым бронзовую медаль Олимпиады в Пхенчхане. Он стал третьим в индивидуальной гонке на 15 км.

- До начала Олимпийских игр я думала, что если мы возьмем таким составом бронзу – уже будет хорошо, - отметила Вяльбе. - Но аппетит приходит во время еды. И я рада, что у них он есть. Сегодняшняя медаль Спицова – самая неожиданная для меня. Индивидуалки всегда были нашим не самым сильным местом. Очень рада за Дениса! (Владимир ИВАНОВ)

​Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018