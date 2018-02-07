Елена Вяльбе: "С билетами в Корею проблем нет. Спортсмены продолжают готовиться к Олимпиаде"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не стала давать прогноз на вердикт судей ad hoc панели CAS. По ее словам, попытка предсказать исход разбирательства дел российских спортсменов о допуске до Олимпиады-2018 в Пхенчхане в спортивном арбитраже является гаданием на кофейной гуще.

– Какие у вас ожидания от решения ad hoc панели CAS?

– Я не хочу давать прогнозов и гадать на кофейной гуще.

– Билеты в Корею для спортсменов, которые подали апелляцию, уже куплены в Корею?

– Разве у нас есть проблем с билетами? Могу сказать только то, что мои спортсмены продолжают готовиться к Олимпиаде. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Корее с 9 по 25 февраля.

Россия против МОК. Решение CAS - в четверг или самое позднее днем в пятницу. LIVE!