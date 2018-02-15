Елена Вяльбе: "Российские лыжницы показали в гонке на 10 км на Олимпиаде-2018 лучшие результаты сезона"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что у России сейчас хорошая женская команда. Вяльбе также добавила, что россиянки Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Алиса Жамбалова показали в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на Олимпийских играх-2018 лучшие результаты в сезоне.

– У каждой из этих девчонок в этом сезоне это лучший результат, – цитируют "РИА Новости" Вяльбе. – Не могу сказать, кто из них меня больше порадовал, но на самом деле никто из них в этом году ярко не выступал ни на одном этапе. И радует то, что они готовились к главному старту своей жизни. У нас хорошая сейчас команда женская, которая не должна ничего бояться.

Напомним, что Седова стала восьмой. Нечаевская и Жамбалова заняли 10-е и 17-е места соответственно.

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