Елена Вяльбе: "Российские лыжницы очень достойно выступили в скиатлоне"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что российские лыжницы показали очень достойные результаты в скиатлоне на Олимпийских играх в Пхенчхане.

В субботу первое золото Игр завоевала шведка Шарлотт Калла. Россиянка Наталья Непряева заняла восьмое место, Анастасия Седова стала 12-й, Юлия Белорукова – 18-й, Алиса Жамбалова – 21-й.

– Думаю, что для женщин это очень достойные результаты, – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. – Чудес не бывает, но девчонки выступили очень достойно. Калла абсолютно не удивила. Я перед гонкой сразу сказала, что она выиграет. Они очень серьезно подготовились, пропустили этап в Зеефельде. Эта победа закономерна.

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