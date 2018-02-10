11:31 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Елена Вяльбе: "Российские лыжницы очень достойно выступили в скиатлоне"

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что российские лыжницы показали очень достойные результаты в скиатлоне на Олимпийских играх в Пхенчхане.

В субботу первое золото Игр завоевала шведка Шарлотт Калла. Россиянка Наталья Непряева заняла восьмое место, Анастасия Седова стала 12-й, Юлия Белорукова – 18-й, Алиса Жамбалова – 21-й.

– Думаю, что для женщин это очень достойные результаты, – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. – Чудес не бывает, но девчонки выступили очень достойно. Калла абсолютно не удивила. Я перед гонкой сразу сказала, что она выиграет. Они очень серьезно подготовились, пропустили этап в Зеефельде. Эта победа закономерна.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180210/1132282236.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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PLUT-IN

Очень достойно. Для второсортной команды.

11:43

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