11:17 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Елена Вяльбе: "Плакала от счастья, когда Спицов финишировал четвертым"

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что не могла сдержать слез счастья, когда Денис Спицов финишировал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде-2018. Россиянин уступил только тройке норвежцев во главе с одержавшим победу Сименом Крюгером.

– Я сегодня, как вы видели, плакала от счастья, когда мой спортсмен финишировал четвертым, – цитирует ТАСС Вяльбе. – Конечно, мы предполагали, что он может быть в шестерке, но получилось все так здорово. Спицов в начале гонки попал в завал, как и сегодняшний победитель Крюгер, но у того опыта побольше.

Денис – это молодой спортсмен, он в силу возраста только сейчас набирает форму. Если говорить про других, то разочаровал Андрей Ларьков. Все остальные выступили хорошо.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Семен Семенович

Бней Иегуда Я тоже плакалЬ.)) От смеха.))-------------- Над МОКом ржёшь? "Чистых" не пускают, зато исключительно допингеры заняли весь пьедестал. Слава Астме!!! Без неё Норвегии никуда. Особенно умилил Сундбю. Попался на допинге в своё время, и его наказали. На два месяца. ЛЕТОМ!!!

11:55

lёbenicht

Отличный результат! Молодец!

11:53

LEHAAAAAAAAA

хахахаххххаххахххаххаахахааххах))))))))) Машину за 4 место ему подарят?)

11:53

Бней Иегуда

Я тоже плакалЬ.)) От смеха.))

11:29

hant64

6000 противоастматических доз уже начали приносить результат. Но среди чистых лыжников Спицов выиграл Олимпиаду. Браво, Денис.

11:22

rusfed 2.0

Повторюсь. Ликвидируйте СБР и отдайте биатлон под крышу лыж

11:19

rusfed 2.0

Вяльбе - крутейшая. Просто вне конкуренции

11:19

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