Елена Вяльбе: "Плакала от счастья, когда Спицов финишировал четвертым"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что не могла сдержать слез счастья, когда Денис Спицов финишировал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде-2018. Россиянин уступил только тройке норвежцев во главе с одержавшим победу Сименом Крюгером.

– Я сегодня, как вы видели, плакала от счастья, когда мой спортсмен финишировал четвертым, – цитирует ТАСС Вяльбе. – Конечно, мы предполагали, что он может быть в шестерке, но получилось все так здорово. Спицов в начале гонки попал в завал, как и сегодняшний победитель Крюгер, но у того опыта побольше.

Денис – это молодой спортсмен, он в силу возраста только сейчас набирает форму. Если говорить про других, то разочаровал Андрей Ларьков. Все остальные выступили хорошо.

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