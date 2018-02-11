Елена Вяльбе: "Плакала от счастья, когда Спицов финишировал четвертым"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что не могла сдержать слез счастья, когда Денис Спицов финишировал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде-2018. Россиянин уступил только тройке норвежцев во главе с одержавшим победу Сименом Крюгером.
– Я сегодня, как вы видели, плакала от счастья, когда мой спортсмен финишировал четвертым, – цитирует ТАСС Вяльбе. – Конечно, мы предполагали, что он может быть в шестерке, но получилось все так здорово. Спицов в начале гонки попал в завал, как и сегодняшний победитель Крюгер, но у того опыта побольше.
Денис – это молодой спортсмен, он в силу возраста только сейчас набирает форму. Если говорить про других, то разочаровал Андрей Ларьков. Все остальные выступили хорошо.
Семен Семенович
Бней Иегуда Я тоже плакалЬ.)) От смеха.))-------------- Над МОКом ржёшь? "Чистых" не пускают, зато исключительно допингеры заняли весь пьедестал. Слава Астме!!! Без неё Норвегии никуда. Особенно умилил Сундбю. Попался на допинге в своё время, и его наказали. На два месяца. ЛЕТОМ!!!
11:55
lёbenicht
Отличный результат! Молодец!
11:53
LEHAAAAAAAAA
хахахаххххаххахххаххаахахааххах))))))))) Машину за 4 место ему подарят?)
11:53
Бней Иегуда
Я тоже плакалЬ.)) От смеха.))
11:29
hant64
6000 противоастматических доз уже начали приносить результат. Но среди чистых лыжников Спицов выиграл Олимпиаду. Браво, Денис.
11:22
rusfed 2.0
Повторюсь. Ликвидируйте СБР и отдайте биатлон под крышу лыж
11:19
rusfed 2.0
Вяльбе - крутейшая. Просто вне конкуренции
11:19